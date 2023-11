Koninklijke Marine met zwaar hart richting Gaza vanuit Den Helder

De meeste bemanningsleden kregen twee weken geleden, tijdens een training in Kopenhangen, te horen dat ze worden uitgezonden naar Gaza. Velen van hen baalde behoorlijk omdat dat betekent dat ze niet met familie en vrienden kunnen tijdens kerst en oud en nieuw. Militair Hendrik heeft er zelfs zijn weekendje Disneyland voor op moeten geven met zijn dochter en man. "Ja dat is niet leuk, maar je weet waar je voor tekent en dit kan gebeuren" vertelt hij. Scheepsarts Jacolinde de Visser heeft de skivakantie met de familie af moeten zeggen voor deze missie. "Ontzettend jammer, maar mijn familie weet waarvoor ik het doe. En ze vinden het ook mooi dat ik het doe."

Humanitaire actie

De tocht naar Gaza duurt twaalf dagen, onderweg houdt de bemanning een stop voor een evacuatieoefening. "Medisch gezien zijn we met name voorbereid op evacuaties", vertelt Jacolinde. Er is daarom een grote voorraad medische spullen aan boord, ook bedoeld voor kinderen. "Dat neem ik normaal nooit mee, maar omdat het gaat om een humanitaire actie hebben we dat bij ons."

Terugkomst

Verwacht wordt dat het schip februari 2024 weer terug is in Nederland. Voor familie en vrienden is het dus zeker dat ze het zonder hen moeten doen met de feestdagen. "Ja dat is vervelend maar we hebben afgesproken dat wij gewoon onze plannen voortzetten", vertelt de moeder van een militair.