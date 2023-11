Fake news in de 16e eeuw: de mythe achter de man op de Grote Markt in Haarlem

Vorstelijk kijkt hij uit over de Grote Markt in Haarlem. Dit is zijn plein, grote jongen die Laurens Janszoon Coster hier weg krijgt. Het verhaal rond de Haarlemse uitvinder vertoont dan wel steeds meer scheuren - voor zover het nog niet definitief is bezweken - maar zijn standbeeld blijft fier overeind staan. Daar gaat ook de nieuwe tentoonstelling in het Noord-Hollands Archief niks aan veranderen.

Foto: Lautje: fier op de Grote Markt. - NH Media/Maikel Ineke

Laten we er niet omheen draaien: de boekdrukkunst is niet door Laurens Janszoon Coster uitgevonden. Haarlem is níet de geboorteplaats van de revolutionaire techniek uit de 15e eeuw. Zoveel is duidelijk. Hannah Goedbloed, conservator van het Noord-Hollands Archief in Haarlem, laat er geen gras over groeien. "Al in de 19e eeuw werden er in de academische geschriften vraagtekens gezet bij het verhaal over Coster. Inmiddels kunnen we wel stellen dat er simpelweg geen bewijs is dat hij de grote man achter de boekdrukkunst is." Fake news De vraag is of dat erg is. De mythe rond Coster is misschien nog wel fascinerender dan zijn werkelijke bestaan. "Het is allemaal begonnen in de 16e eeuw", vertelt Goedbloed in het Archiefcafé in de Janskerk, waarvoor ook een beeld van de betreffende man te vinden is. "Het was de tijd van de Tachtigjarige Oorlog. Men zocht een manier om zich af te zetten tegen de Spanjaarden, om regionale trots te creëren. Het is een soort propaganda, een vroege vorm van fake news."

"Anthonius zei eigenlijk: 'Jongens, heel erg leuk dat jullie dit geloven, maar er klopt niks van'" Conservator Hannah Goedbloed

Adriaen de Jonghe is de schuldige. Of Hadrianus Junius, zoals hij zichzelf noemde. "Latijn was de taal van de elite", weet Goedbloed. "Hadrianus schrijft dat oude wijze mannen hem hebben verteld hoe de druktechniek was uitgevonden. Dat ging als volgt: Coster was in de Haarlemmerhout. Op de schors van een boom kerfde hij een letter. Toen dat in het zand viel en een afdruk achterliet, zou Coster op het idee van de moderne drukpers zijn gekomen." Tekst loopt door onder de foto.

Foto: Manuscript van Hadrianus waarin Coster voor het eerst wordt genoemd. - NH Media/Maikel Ineke

De tekst van Hadrianus is één van de topstukken in de tentoonstelling, die aanstaande donderdag wordt geopend. Ander werk dat aan bod komt, maar niet fysiek aanwezig is, is een tekst uit de 19e eeuw van een wetenschapper met de naam Anthonius van der Linden. Hij toonde op wetenschappelijke wijze aan dat er geen grond is voor de claims rond Coster. "Dat was echt een omslagpunt. Hij zei eigenlijk: 'jongens, heel erg leuk dat jullie dit geloven, maar er klopt niks van'. Met behulp van bronnen toonde hij aan: de uitvinding is gedaan in Mainz, in Duitsland, door Johannes Gutenberg." Tekst loopt door onder de tekst.

Foto: Conservator Hannah Goedbloed met Coster voor de Janskerk. - NH Media/Maikel Ineke

Sindsdien is er discussie in Haarlem. Midden 19e eeuw waren er nog grote feesten ter ere van Coster. De onthulling van het monument op de Grote Markt vormde het absolute hoogtepunt. In 1923, toen de publieke opinie toch wat was gekeerd, zagen de Haarlemse notabelen af van feesten rond het jubileum van de ontstaansgeschiedenis. In 2023, 600 jaar na de vermeende uitvinding, is er dus wel weer aandacht voor Coster, zij het vanuit een andere invalshoek. Grote Markt Terug naar de Grote Markt, waar de bronzen Coster de gekerfde letter A trots omhoog houdt. Twee vrouwen uit Etten-Leur, lekker een paar dagen op vakantie in Haarlem, hebben geen idee naar wie ze kijken. "Erasmus misschien?" De 'locals' daarentegen zijn verrassend goed op de hoogte. Of het nu gaat om volwassenen uit Haarlem of uit Bennebroek, de meesten weten gelijk de naam Laurens Janszoon Coster te noemen. Of ‘Lautje’, voor veel stadsgenoten. Minder bekend zijn de beweringen die het verhaal rond Coster ontkrachten. Misschien dat de tentoonstelling in het Noord-Hollands Archief dat gaat veranderen. Zeker is dat de mythe rond Coster in ieder geval van 100 procent Haarlemse makelij is. Ergens ook wel iets om trots op te zijn.