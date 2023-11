In Enkhuizen rollen dagelijks 400 duizend Jodenkoeken van de band: "Onze trots"

Ontstaan vanuit Joodse traditie, is dit koekje wereldberoemd geworden: de Echte Enkhuizer Jodenkoek. Al meer dan een eeuw wordt hij in de fabriek in Enkhuizen gemaakt waar ze van 's morgens vroeg tot 's avond laat over de band rollen. Bakker Kees Vlaar is er maar wat trots op. Hoe zit dat in de rest van Enkhuizen? NH neemt de proef op de som.

In Enkhuizen rollen er dagelijks 400 duizend Jodenkoeken over de band - NH Nieuws

Maar hoe komt de Echte Enkhuizer koek aan haar naam? "Aan het begin van de 20ste eeuw ontwikkelde een Friese bakker de eerste koeken in de Enkhuizer Brood- en Banketfabriek. In Amsterdam leerde hij de fijne kneepjes van het vak van een Joodse bakker", legt Vlaar uit. "Toen kwam hij naar Enkhuizen en is het recept verder gefinetuned. Sindsdien wordt hij hier al meer dan honderd jaar gemaakt".

Getwijfeld aan de naam, is er nooit. "We hebben enkele jaren terug de naam zelfs nog met de Joodse Raad besproken. Die zijn er juist alleen maar trots op dat de koek zo heet. En dus heet hij de Jodenkoek."

Kersvers de verpakking in

Het proces gaat razendsnel. Van klompje deeg tot knapperig verpakte koek duurt om precies te zijn 25 minuten. "Ze gaan de oven in, worden gekoeld en komen dan bij de dames van de inpak terecht waarna ze naar de distributie gaan." In totaal rollen er 90 miljoen koeken per jaar over de band, pakweg 400 duizend per dag.

In de bekende paarse verpakking, is de koek in binnen- en buitenland populair. Geen Enkhuizer die hem niet kent. "Ja ik ken hem heel goed, hij is verdomde lekker", zegt een voorbijganger op straat. "Net als de Enkhuizer almanak, de naam Enkhuizen zit eraan vast. Dat maakt het speciaal", zegt een vrouw. Een stel uit Friesland is hem ook niet onbekend. "Ik ben er zelfs mee opgegroeid, mijn moeder had ze altijd bij ons thuis. Een lekkere smaak en ook nog is betaalbaar".