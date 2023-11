Tbs geëist tegen Amstelvener (37) voor dodelijke 'stoeipartij' met 73-jarige vader

Tegen de 37-jarige Amstelvener die begin dit jaar zijn 71-jarige vader zo zwaar mishandelde dat hij enkele weken later overleed, is vandaag tbs met dwangverpleging geëist. Volgens deskundigen kan de man het geweld niet worden aangerekend omdat hij aan een bipolaire stoornis lijdt.

Als de politie op 8 januari wordt gealarmeerd voor een onwelwording in een woning in Amstelveen, treffen zij een zwaargewonde man aan. Ook zijn zoon was in de woning aanwezig. Omdat hij een verwarde indruk maakte en er sporen van een vechtpartij in de woning werden gevonden, pakten agenten hem op.

Dat schrijft het Opennbaar Ministerie in een toelichting op de vandaag geformuleerde eis. Ook heeft de man volgens een psycholoog en psychiater een alcoholprobleem en verkeerde op het moment van de mishandeling in een manische staat.

Het OM vindt het lastig die verklaring te duiden. "Hoewel het mogelijk is dat hij daadwerkelijk niet kan reproduceren wat er is gebeurd moet er ook rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat hij er bewust voor kiest om vaag te blijven", aldus de officier van justitie.

Wat in ieder geval vaststaat is dat de vader en zijn zoon op het moment van het geweld de enige personen in de woning waren, en zij ook de avond en nacht ervoor geen (ongewenst) bezoek hebben gehad.

Eerdere manische buien

Als de man tijdens manische buien alcohol drinkt, kan hij ongeremd handelen, concluderen de deskundigen. Dergelijke periodes had hij ook al vóór het geweld dat de dood van zijn vader veroorzaakte. De man overleed eind januari, 18 dagen nadat hij zwaargewond werd gevonden.

Volgens het OM staat dus vast dat de man zijn vader heeft vermoord. Toch vraagt ze - ondanks de twijfel over de oprechtheid van zijn verklaring - de rechtbank hem vanwege zijn stoornissen niet te vervolgen. Omdat gevreesd wordt dat de man opnieuw over de schreef gaat, wordt een tbs met dwangverpleging geëist. De uitspraak volgt over twee weken.