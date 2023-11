Evaluatie pilot knip Weesperstraat pas in 2024 in gemeenteraad besproken

De evaluatie van de knip op de Weesperstraat kost meer tijd dan verwacht en de evaluatie zal daarom pas na het kerstreces in de gemeenteraad worden besproken. "We vinden het belangrijk om dit heel zorgvuldig af te handelen en daar nemen we wat langer de tijd voor", aldus Van der Horst.

Afgelopen 10 november sprak Van der Horst in AT5's Park Politiek over de grootschalige proef met de knip en gaf zij aan eind november de evaluatie te presenteren aan de gemeenteraad. Ook gaf de wethouder toen aan dat de proef écht eenmalig was en eventuele maatregelen die daaruit voortvloeien na de evaluatie een breder draagvlak moeten hebben. "Ik zie ook wel dat draagvlak heel belangrijk is. Daarom praten we nu ook met Amsterdammers om te kijken hoe we het gaan doen."

Evaluatie

Van der Horst heeft intern al eerder geëvalueerd. "Heel veel nieuws heb ik dan ook niet gelezen in de Woo-stukken. Het was meer een bevestiging van de gesprekken die ik de laatste weken heb gevoerd. Ik ben wel geschrokken van het feit dat het team al meer wist dan ik. Ik had uiteraard de signalen willen hebben. Zeker ook op het moment dat er naar gevraagd wordt", vertelde zij in Park Politiek.

Van der Horst legde ook uit hoe het fout kon gaan: "Wat je ziet, en dat is ook te prijzen, is dat het team enorm gericht is om dingen op te lossen. Aan de voorkant is natuurlijk wel met de nood- en hulpdiensten gezeten en in het adviestraject is ook geen bezwaar gekomen, dat is wel goed om te vermelden."