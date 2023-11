Molenaars willen graag extraatje voor hulp aan waterschap

Erkenning en mogelijk een kleine vergoeding? De Stichting Zijper Molens wil daarover graag in gesprek met hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier. De stichting doet de oproep voor alle molenaars die al weken in touw zijn om de polders zo droog mogelijk te houden. "We doen het met plezier, maar kunnen niet leven van alleen de wind."

Marees: "Maar we doen dit niet in opdracht van het waterschap. Dat hadden we wel graag gezien en misschien komt dat nog. We horen hoe blij de boeren en inwoners van de polders zijn dat we het doen. Er wordt misschien wel te makkelijk mee omgegaan door het waterschap. We maken kosten om de molens draaiende en maalvaardig te houden. Daar zijn we per jaar 90-duizend euro aan kwijt."

"Het is niet vanzelfsprekend dat we de molens laten draaien om het waterschap bij te staan", vertelt Piet Marees, voorzitter van de Stichting Zijper Molens. De stichting bezit negen molens. Die zijn al weken in touw om met noodpompen en gemalen van het waterschap, het teveel aan regenwater weg te werken. Met 30-50 kubieke meter water per minuut leveren de eeuwenoude molens een belangrijke bijdrage, vindt de Zijper molenstichting.

Boven het Noordzeekanaal zijn zo'n vijftig molens actief geweest om het waterpeil in de polders laag te houden. Er is jaren geleden al gesproken over een mogelijke vergoeding voor de molenaars. De Noord-Hollandse Molenfederatie heeft daarover plannen ingediend hij het hoogheemraadschap, vertelt molenaar Tessa Krop: "We doen het allemaal in onze vrije tijd. Ze hoeven maar te bellen en we staan klaar. We zijn geen museum. We doen ertoe en het is voor iedereen gewoon super om een klassiek werktuig aan het werk te zien."

Erkenning voor het harde werk van de molenaars is er zeker, zegt bestuurder Klazien Hartog van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Ze vindt de oproep van de stichting Zijper Molens alleen iets te voorbarig: "We zijn nog maar net uit de crisissituatie en we hebben net pas afgeschaald. We waarderen ze uiteraard wel en denken erover na wat op welke manier we dat kunnen laten blijken. De molens zijn prachtig, en het is geweldig als ze meedraaien, Laten we dat zoveel mogelijk blijven doen!"

Formeel hebben de molens geen taak in het watersysteem, legt Hartog uit. "We hebben voldoende noodpompen en zijn niet afhankelijk van de molens. En we kunnen ook niet afhankelijk zijn van een hele oude techniek. We mogen er dus niet op rekenen, maar de molens kunnen wel bijdragen. Bovendien houd je met molenaars ons erfgoed in stand.”

Hartog: "Het staat zelfs in het coalitieakkoord: 'Waar mogelijk en effectief kunnen historische gemalen en poldermolens een goede bijdrage leveren in het snel verwerken van clusterbuien, waardoor een goede draairegeling nodig is.' Vorig jaar kregen de molenaars ook al een bedankje. Ze zijn niet onmisbaar, maar we zijn wel blij als ze kunnen meedraaien. Zo wordt het erfgoed toch nog gebruikt en doen tegelijkertijd de molenaars waar ze een warm hart van krijgen. En nogmaals: Laten we het vooral samen blijven doen!"