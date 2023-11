Slachtoffers woningoverval Cruquius overmeesterden dader

Er volgde een worsteling tussen de twee potentiële kopers en twee verkopers, waarbij de twee verkopers gewond raakten. Uiteindelijk wist één van de twee daders er met het item vandoor te gaan. De bewoners slaagden er wel in om de ander te overmeesteren. Ze hielden hem vast en droegen hem iets later over aan politieagenten. Het gaat om een 21-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Zijn rol wordt onderzocht.

De twee gewonden hebben zich door ambulancepersoneel laten behandelen maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

Voortvluchtig

Om ook de tweede verdachte in de boeien te slaan, werd via Burgernet opgeroepen naar hem uit te kijken. Hij is nog niet gevonden. Het gaat om een tengere man van 25 à 30 jaar oud met donkere huidskleur. Hij heeft kort, donker kroeshaar met opgeschoren zijkanten. De verdachte droeg gisteravond een lichte trui, een zwart-wit geblokt shirt. een strakke joggingbroek en donkere schoenen.

De politie vraagt omwonenden met deurbelcamera's of dashcams relevante beelden gemaakt tussen 18.30 uur en 19.00 uur met de politie te delen.