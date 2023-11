Zaans industriegebied zet eerste stappen om te vergroenen

Ondernemers op het bedrijventerrein op de Achtersluispolder in Zaandam willen graag groene energie opwekken, maar lopen tegen een groot probleem aan: netcongestie. "Dat is een soort file op het stroomnet, maar in plaats van langzaam doorrijden kan er storing komen", legt Marjolein Bonnike van Liander uit. Dat is voor de industrie onwenselijk. Vandaag zaten ondernemers bij elkaar om uit te vinden hoe ze dit probleem zo goed mogelijk op kunnen lossen.

"Windmolens zijn hier niet erg populair", grapt presentator Oene Veenema die het bedrijventerrein heeft onderzocht. Daarmee verwijst hij naar drie geschrapte windmolens in Amsterdam, aan de rand van het Zaanse industriegebied. Daarom wordt er aangestuurd op zonnepanelen. Daarnaast worden de bedrijven aangespoord om het netwerk niet allemaal tegelijk te belasten.

Zonnepanelen

Vijfentwintig bedrijven in het gebied zijn ondervraagd over wat ze nu precies willen en kunnen doen. Sommige ondernemers hebben al zonnepanelen op het dak liggen, die al voldoende energie opwekken voor hun eigen bedrijf. De ruimte die nog over is, zou gebruikt kunnen worden voor andere bedrijven. "We moeten het echt samen doen want alleen red je het niet", zegt Rob Karst, voorzitter van de ondernemersvereniging Zaandam zuid, tegen de aanwezigen. En wijst op het plan om gezamenlijk energiecoöperaties opgezetten.

Dat zien de meeste ondernemers wel zitten, maar kan niet zomaar. Zo moeten de daken van de oudere panden onderzocht worden of ze wel sterk genoeg zijn om de panelen te dragen. Ook zit niet iedereen in het gebied op dezelfde stroomkabel waardoor de ondernemers zich verenigen in kleinere coöperaties. Maar ook dat mag op dit moment nog niet. "Wettelijk mag dat nog niet, maar er is een wet in de maak waardoor het misschien volgend jaar wel kan", laat Liander weten. "Er moet slimmer gebruik gemaakt worden van het net, dus dit zijn goede initiatieven." Volgens de Netbeheerder is de bijeenkomst vandaag een goed begin, maar staan de plannen van de ondernemers echt nog in de beginfase.