Vrij baan voor sloop huizen aan Naarder straat: geen monumentenstatus

Het lijkt over en uit voor de 42 huurhuizen aan de Naarder Huibert van Eijkenstraat. De huizen krijgen geen monumentenstatus en daardoor is de sloop van de honderd jaar oude huizen onafwendbaar. De buurt streed juist lang voor het behoud van de huizen.

Woningstichting Naarden, de eigenaar van de 42 huizen, wil de woningen al langere tijd slopen. De woningen zijn volgens hen niet in goede staat en 'wat betreft uiterlijke verschijningsvorm sterk aangetast'.

Daarom heeft WSN een plan voor herbouw voorgelegd aan de gemeente, maar trof toen de bewoners tegenover zich.

Eerste stenen huizen

Volgens de bewoners van de woningen hebben hun huizen cultuurhistorische waarde en moeten ze daarom worden behouden. Het waren de eerste woningen buiten de vesting, omdat deze overvol raakte. Er is toen bewust gekozen voor ruime tuinen, zodat de bewoners in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

De straatindeling van dit deel van het tuindorp en de grootte van de tuinen maken de Huibert van Eijdenstraat uniek. Om het gevecht met de woningstichting en gemeente te kunnen voeren hebben zij de stichting Mooi Tuindorp Keverdijk opgericht.

De gemeente denkt daar anders over. Burgemeester en wethouders hebben besloten om geen monumentale status toe te kennen aan de straat. Daarmee zijn de huizen ook niet beschermd en wacht de slopershamer.

Volgens de gemeente is 'het tuindorp met zijn stedenbouwkundige opzet en groenstructuur en de bijzondere detaillering in de architectuur van de woningen, beter afleesbaar bij herbouw dan bij renovatie'. Wel gaan ze de woningcorporatie in de gaten houden op zorgvuldige afhandeling rondom verhuizing, terugkomen naar de nieuwe woningen en de daarmee gepaard gaande kosten.