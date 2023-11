Fuseren of zelfstandig? De Oostzaners weten het wel

De gemeenteraad van Oostzaan moet over een maand de knoop doorhakken. Blijft het dorp zelfstandig of gaat het een fusie aan met Amsterdam, Zaanstad of Landsmeer? "Ik wil dat het zo blijft", zegt een man op de vrijdagmarkt bij de kerk en het gemeentehuis. Hij is beslist niet de enige die er zo over denkt.