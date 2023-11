Quiz: Wat weet jij nog van de West-Friese themaweek 'Eten wat de pot skaft!'?

Tijdens de themaweek 'Eten wat de pot skaft!' hebben NH Nieuws/WEEFF veel aandacht besteed aan het eten en drinken in West-Friesland. Maar wat weet je nog over de berichten en video's die afgelopen week zijn verschenen? Doe mee aan onze quiz, en wie weet win je een origineel West-Fries eet- en drinkpakket!

Foto: Broeder, met stroop - NH Media / Michiel Baas

Als vierde generatie teler van peulboonvruchten op zware kleigrond, weet Erik Smak uit Lutjewinkel als geen ander hoe deze geteeld moeten worden. Volgens hem zijn de ouderwetse methodes nog steeds de beste manier om de lekkerste peulvruchten op te leveren. Twee van zijn soorten zijn zelfs opgenomen in de internationale catalogus 'Ark van Smaak', die bedreigd culinair erfgoed beschrijven met de geschiedenis en cultuur van hun gebied. Vraag 1: Welke door Smak geteelde bonensoorten zijn opgenomen in de 'Ark van Smaak'?

A. Grauwe erwten & Schokker

B. Zuiderzeebonen & Wieringerbonen

C. Krombekken & Citroenbonen Op dinsdag stond het typisch West-Friese 'broeder' volop in de schijnwerpers. Deze dag werd uitgeroepen tot Nationale Broederdag, en veel West-Friezen smulden van het gerecht. Singer-songwriter Johan Keeman uit Andijk maakte zelfs een speciaal nummer over de traktatie. Dit lied zingt hij speciaal voor zijn schoonmoeder Annemarie, die de 'lekkerste broeder ter wereld' maakt. Vraag 2: Hoe wordt het gerecht broeder ook wel genoemd?

A. Jan in de zak

B. Piet in de put

C. Toon in de ton Bekijk hieronder een ode aan 'broeder' in het West-Fries, voorgelezen door Trien Buis (quiz gaat verder onder de video):

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

West-Friesland stond in het verleden bekend om de Bangertse blauwe pruim, kersen- en druivensoorten die in de regio geteeld werden. Namen als de Kersenboogerd refereren hier nog aan. Inmiddels zijn de meeste boomgaarden verdwenen, maar Jaap en Annie Balk houden die traditie levend. Dat doen zij in een historische kas uit de jaren '20, waar ze de Alicantedruiven telen. Vraag 3: Hoe heet het soort kas waarin deze druiven worden geteeld?

A. een Voetkas

B. een Kniekas

C. een Hoofdkas Tekst gaat verder.

West-Friesland houdt niet alleen van eten, ook een glas of flesje bier gaat er prima in. Naast de bekende merken zijn ook steeds meer West-Friezen bezig met het maken van een eigen biersoort, zoals Joep Schagen van Brouwerij Tamesteut uit Hoorn. "Hoe leuk is het als iemand naast je op het terras jouw bier bestelt?", vraagt hij zichzelf retorisch af. Vraag 4: Hoeveel eigen biersoorten zijn er inmiddels in de regio West-Friesland?

A. 12

B. 14

C. 16 West-Friesland biedt als regio een ideaal klimaat voor het telen van fruit en groenten. Zo is de regio volgens bloemkoolteler Ruud Slagter uit Andijk het koelste plekje in de zomer, en een van de warmste plekken in de winter. Ook vanwege de inpoldering en het IJsselmeer biedt de West-Friese klei ideale omstandigheden voor het telen van bloemkolen. Een flink deel van de bloemkool uit Nederland wordt dan ook in West-Friesland geteeld. Vraag 5: Hoeveel procent van de bloemkool die in Nederland wordt verbouwd komt uit West-Friesland?

A. 30 procent

B. 50 procent

C. 70 procent Het goede antwoord op deze vraag vind je terug in deze video. Bekijk onder de video of je alle antwoorden op onze andere quizvragen weet.

Dit zijn de goede antwoorden van de quiz: C 2. A 3. B 4. B 5. C Heb je alle antwoorden goed geraden? Dan maak je kans op een West-Friese eetpakket! Stuur jouw antwoorden en gegevens naar [email protected], en wie weet hoor je komende week of het pakket jouw kant op komt!