Haarlems slavernijverleden: excuses namens stadsbestuur, en dan?

Burgemeester Jos Wienen van Haarlem nam donderdagavond het boek Koloniaal Haarlem in ontvangst. Het is een onderzoek naar het slavernijverleden van de stad, in opdracht van de gemeenteraad. Wienen bood in zijn toespraak excuses aan. Een mooi gebaar, maar wat doen we er verder mee?

Foto: Auteurs Koloniaal Haarlem - NH Media / Rob Wtenweerde

Het ruim 150 pagina's tellende boekwerk werd gepresenteerd in een volle zaal van de bibliotheek in het centrum van de stad. De belangstelling bleek zo groot, dat er stoelen bij moesten worden gezet. Het onderzoek naar Haarlem en de Haarlemmers en hun rol tijdens de slavernij werd gedaan door Rosemarijn Hoefte, Henk Schulte Nordholt, Dineke Stam en Mariette van Wenum. Burgemeester Wienen schreef het voorwoord. In dat voorwoord is te lezen dat Haarlem geen hoofdrol speelde bij de koloniale slavernij in de zeventiende en achttiende eeuw, maar dat de stad en de elite onder de inwoners er wel rijk van werden. Ze bezaten aandelen in plantages en dreven handel met Afrika. Producten als tabak en suiker - geproduceerd door slaven - vonden ook in Haarlem gretig aftrek. Frans Hals In besturen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC) zat vrijwel de hele periode een Haarlems raadslid. Inwoners van de stad profiteerden van de handel in tot slaaf gemaakten en de sporen van dat verleden zijn in 2023 nog altijd te zien. Zo portretteerde de wereldberoemde schilder Frans Hals die elite. Op zijn schuttersstukken zijn meerdere bewindvoerders van de VOC en de WIC vastgelegd, bijvoorbeeld. En zo verdiende één van Haarlems grootste kunstenaars feitelijk ook weer aan de slavenhandel. En Haarlem telt vandaag de dag 74 straatnamen, die een relatie hebben met het koloniale verleden. Tekst loopt door onder de foto.

Foto: Omslag Koloniaal Haarlem - NH Media / Rob Wtenweerde

Weinig veranderd? De slavernij mag dan ruim anderhalve eeuw geleden officieel zijn afgeschaft, nog altijd zijn slavenarbeid, onderdrukking en mensenhandel aan de orde van de dag. Tientallen miljoenen mensen zijn er slachtoffer van, hield de burgemeester zijn gehoor voor. Denk aan de arbeiders die de stadions moesten bouwen voor het WK voetbal in Qatar. Aan de textielindustrie, waar kinderen in zeer slechte omstandigheden onze kleding maken. Of aan de mensen die in landen als Congo grondstoffen delven voor onze mobiele telefoons en computers, terwijl ze door zwaarbewapende huursoldaten worden bewaakt. Wegkijken Daar kijken wij nu net zo goed voor weg als de Haarlemmers in de zeventiende en achttiende eeuw deden, vindt Wienen. En daar verandert een schuldbelijdenis van het stadsbestuur niets aan. En - zoals de Haarlemse Savitri Bergraaf in het nawoord op het boek schrijft - hebben de eeuwenlange scheve machtsverhoudingen de basis gelegd voor de huidige vooroordelen en het racisme van nu. "Als mensen tegen me zeggen: 'Wat spreek je goed Nederlands', dan versterkt dat het gevoel dat je er niet helemaal bij hoort", zegt Bergraaf, die een Surinaamse vader en een Nederlandse moeder heeft. "Kort door de bocht, voor een Nederlander ben ik een Surinamer en in Suriname ben ik weer een Nederlander."

"Ik vind het een schot in de roos, de excuses waren heel sterk van hem" Danny van Leeuwen, Actiepartij

Het onderzoek naar het koloniale verleden van Haarlem werd uitgevoerd in opdracht van de gemeenteraad, na een motie van de Actiepartij. Danny van Leeuwen van die partij is blij met het resultaat en met de excuses van de burgemeester. "Ik vind het een schot in de roos. De excuses waren heel sterk van hem, vooral omdat hij de blik wil verbreden. Niet alleen terugkijken naar de geschiedenis, maar de vraag stellen wat die geschiedenis betekent voor de huidige tijd. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat hij deze woorden zou uitspreken." En dat geldt ook voor voorzitter Yoshina Davelaar van de stichting Keti Koti Haarlem. "We hebben meerdere gesprekken met de burgemeester gevoerd. Ik had echt niet verwacht dat de burgemeester de stap zou zetten om excuses te maken." Davelaar droeg zelf ook twee gedichten voor bij de boekpresentatie. Ze werd begeleid door percussionist Sherwin Kirindongo, die zelf ook de zaal meekreeg met een mooi optreden. Tekst loopt door onder de foto.

Foto: Sherwin Kirindongo - NH Media / Rob Wtenweerde

Blijft de vraag: hoe nu verder? Danny van Leeuwen van de Actiepartij: "Wat mij betreft, is de rol van de gemeente nu wel klaar. Het boek ligt er, ga nu eens met elkaar kijken hoe je het gesprek over dit verleden kunt voeren. Wat ons betreft, hoeven er geen straatnamen te verdwijnen." Burgemeester Wienen wil ook graag de maatschappelijke discussie op gang brengen: "Over het verleden, over onze eigen tijd, over slavernij en racisme, over mensenhandel en uitbuiting. We hopen dat er op scholen en door maatschappelijke organisaties over gesproken wordt." Ketenen gebroken "Wij willen met de Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap het verleden samen onder ogen zien en samen Keti Koti vieren", besluit Wienen. Daar sluit Yoshina Davelaar zich graag bij aan: "Keti Koti is een laagdrempelige manier om dichterbij elkaar te komen. We vieren het op 1 juli 2024 weer."

Keti Koti Keti Koti is een van oorsprong Surinaamse feestdag, waarop de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 wordt gevierd. De term komt uit het Sranantongo en betekent 'ketenen gebroken'. De stichting Keti Koti Haarlem bestaat sinds 2 maart 2023.