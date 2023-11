Storing in Tergooi MC, spoedeisende patiënten doorverwezen naar Almere

Een ICT-storing in het Tergooi MC in Hilversum zorgt ervoor dat de spoedeisende hulp van het Gooise ziekenhuis gesloten is. Hoe lang de storing nog gaat duren is vooralsnog niet duidelijk.

De storing begon al vroeg: om 9.00 uur kreeg het Tergooi MC te maken met 'verminderde beschikbaarheid van de ICT', aldus de woordvoerder van het ziekenhuis.

Dat heeft consequenties voor de patiënten. "Natuurlijk hebben we de computers hard nodig om patiënten te monitoren", vertelt de woordvoerder. "Sommige patiënten moeten wat langer wachten. Op dit moment wordt in een plek in het ziekenhuis aan patiënten gevraagd om een andere keer terug ter komen, de rest loopt door."

Spoedeisende patiënten doorgestuurd

De spoedeisende hulp heeft de deuren door de storing moeten sluiten. Zij worden doorgestuurd naar het Flevoziekenhuis in Almere.

"We zijn heel hard bezig om de storing op te lossen", meldt de woordvoerder. "Het heeft nu gelukkig nog vrij weinig consequenties voor de patiënten, maar we doen onze stinkende best en hopen dat het zo weer is opgelost."

Hoe lang de storing nog duurt is momenteel nog onduidelijk.