Vluchtelingen krijgen een gezicht in het Zaanse Museum of Humanity

Op een plek waar ooit bommen en granaten zijn gemaakt, hangen nu metershoge portretten van vluchtelingen. Het Museum of Humanity op het Zaanse Hembrugterrein is de ideale plek voor Amnesty International om vandaag de jaarlijkse actie Write for Rights op School te organiseren.

Foto: Museum of Humanity - NH Nieuws

Fotograaf Ruben Timman, oprichter van het museum, reisde naar Bangladesh af om een fotorapportage van de Rohingya-vluchtelingen te maken. "Er zitten daar een miljoen vluchtelingen", vertelt hij. "En toen ik dat hoorde dat er zoveel mensen zitten, dacht ik: deze mensen verdienen een plek in het Museum of Humanity." Verhalen over schoonheid en waardigheid In het museum zijn foto’s en video's te zien, die de verhalen van de Rohingya belichten. "Van wapens naar waardigheid, maar hier laten we de schoonheid en waardigheid van mensen over de hele wereld zien", vertelt Ruben over de tentoonstelling. "Wij zijn hier gekomen omdat we voor een jongen in actie komen die bij de Rohingya-vluchtelingen hoort", vult Gemma Molenaar van Amnesty aan. Het gaat om Maung Sawyeddollah uit Myanmar. De student behoort tot de Rohingya, een islamitische minderheid in Myanmar die zwaar gediscrimineerd wordt. "Ruben is daar geweest en heeft daar mensen geportretteerd. Dus voor ons de ideale setting om hier met een groep leerlingen deze actie af te trappen." Tekst gaat door onder de foto.

Foto: Gemma Molenaar - NH Nieuws

Amnesty komt voor deze jongen in actie, omdat het geweld tegen hem zo hevig werd, dat hij samen met zijn familie het land moest ontvluchtten. Hij woont nu in een vluchtelingenkamp en voert campagne tegen Meta, het moederbedrijf van Facebook. Want de algoritmes van Facebook zorgden ervoor dat veel haat tegen de Rohingya verspreid kon worden. Brieven en gedichten Vandaag tijdens de kick-off leren leerlingen over de rechten die ze hebben en over de situatie van de Rohingya. Ook schrijven ze brieven en gedichten aan Sawyeddollah en anderen om hun steun te betuigen.

Write for Rights Tijdens Write for Rights op School schrijven scholen brieven schrijven voor mensen van wie de mensenrechten op grove wijze worden geschonden. Op deze manier worden slachtoffers van mensenrechtenschendingen gesteund en worden hun verhalen onder de aandacht van de autoriteiten gebracht.