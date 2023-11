Enkhuizen maakt zich op voor tweede editie van Got Drag Talent: "Nog spectaculairder"

Groter en nóg extravaganter dan de vorige keer. Dat moet de tweede editie van Enkhuizen Got Drag Talent worden. De Nieuwe Doelen is morgenavond het decor van de uitverkochte show, waarbij acht deelnemers zichzelf kunnen zijn en de jury imponeren met hun talent. "Het wordt één groot en mooi feest in Enkhuizen. We hebben er ongelooflijk veel zin in."

Naast belangstelling voor het evenement zelf is ook het aantal vrijwilligers gestegen, en zijn er meer sponsoren voor de show. Ook de markt bij de Got Drag Talent-show is groter dan in het afgelopen jaar, met onder andere glittertattoos, nepnagels en tassen. Ook is er medewerking van Roze in blauw, een politienetwerk voor de LHBTI-gemeenschap in Nederland.

"Met het geld dat we nu voor de tickets gevraagd hebben, kunnen we meer doen aan het beeld en geluid bij de show", gaat ze verder. "Dat was verbeterpunt nummer één na de eerste editie."

Samen met goede vriendin Katinka Joustra Lentink organiseert Saskia deze versie van Got Drag Talent. Vanavond worden de laatste voorbereidingen getroffen, om er morgenavond een groot feest van te maken. "We zijn heel blij dat de Nieuwe Doelen zich zo opengesteld heeft voor dit evenement. Vorig jaar was het iets chaotischer, ook vanwege de gratis entree", zegt Saskia.

Niet alleen de acht deelnemers zelf, maar ook het publiek wordt aangemoedigd om de mooiste kleren aan te trekken. "Het thema van dit jaar is 'Hotpink en zwart'. We hebben al veel foto's gekregen van mensen die langskomen", zegt Saskia. "Dat is echt hysterisch om te zien. Met het publiek doen we ook een prijsuitreiking, want we willen het hele publiek meenemen. Het moet één groot feest worden, ook om de liefde en acceptatie te vieren. Zoals het overal moet zijn."

De deuren van de Nieuwe Doelen in Enkhuizen gaan morgen open om 18.30 uur. Saskia zal als één van de juryleden alle acht kandidaten beoordelen, en Katinka zal als notarette fungeren.

Opnieuw een winnaar van Benelux-editie uit Enkhuizen?

Dat er talent in Enkhuizen en West-Friesland is, heeft de eerste editie van vorig jaar laten zien. Bella Bionic werd uitgeroepen tot winnaar, en stootte door naar de finale van de BeNeLux die zelfs gewonnen werd door de afgevaardigde uit Enkhuizen. "Dat hadden we nooit verwacht, bij de eerste keer dat we dit gehouden hebben", blikt Saskia terug. "We verwachten dit jaar dan ook niet dat we opnieuw zo'n winnaar afleveren. Bij andere Got Talent-shows in Nederland zien we ook heel veel goede kandidaten."

In tegenstelling tot andere talentenshows en wedstrijden, waarin het fanatisme de overhand neemt, zie je dat tegenstanders elkaar soms niets gunnen. Hoe anders is dat bij de Got Drag Talent-deelnemers? "Dat vind ik nog het mooiste. Iedereen is zó lief voor elkaar, en gunt het de ander ook echt. We gaan er met z'n allen één groot feest van maken morgenavond!"