Amsterdam aA nl 'IJtanic': uit water hijsen rondvaartboot gaat helemaal mis

Een rondvaartboot heeft gisteravond veel schade opgelopen doordat het uit het water hijsen met een kraan verkeerd ging. Op verschillende beelden is te zien dat de boot in Amsterdam-Noord hard op de kade klapt.

Dat gebeurde op een werf aan de tt. Melissaweg. Op de beelden is te zien dat de kraanwagen die de rondvaartboot omhoog tilt even met een paar wielen van de grond komt en zelf ook om dreigt te vallen. Daarna zinkt de rondvaartboot. Gat in kade Op de beelden is ook te zien dat een deel van de kraan door de kade is gezakt. Er zit een gat in de kade. Mogelijk gebeurde dat doordat er geen stempelplaat gebruikt was. Het gaat om de rondvaartboot Eveline van Flagship Amsterdam. De boot heeft 'ruimte om staand te borrelen' voor maximaal 75 mensen.

Rondvaartboot uit water gehaald Via AT5-Whatsapp (0651190938)

De boot is later op de avond uit het water gehaald, maar dit keer door twee kranen. Ook is de boot leeggepompt. De rondvaartboot ligt inmiddels op een trailer op het terrein.

"Deze kraan had niet genoeg kracht en heeft het schip gecontroleerd laten vallen" Omstander

"Wat ik van iemand anders hier had gehoord is dat het schip in eerste instantie door een enkele kraan (niet één van deze twee) getracht is om uit het water te halen", laat iemand die getuige was van het bergen van de boot weten. "Deze kraan had niet genoeg kracht en heeft het schip gecontroleerd laten vallen waardoor die half afzonk." Personeel van de werf wilde vandaag niet reageren. AT5 heeft Flagship Amsterdam ook om een reactie gevraagd, maar is nog niet teruggebeld.