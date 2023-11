Van sloep tot chalet: verdachte witwas-opa (71) uit Amstelveen kaalgeplukt

Nadat de Fiscale Opsporingdienst (FIOD) gisteren zijn huis in Amstelveen en bedrijfspand in Haarlemmermeer had doorzocht, besloten ze beslag te leggen op die twee panden. En daar bleef het niet bij: ook een sloep, een chalet op een vakantiepark, een parkeerplaats in een parkeergarage, zijn administratie en zijn bankrekeningen werden van hem afgepakt.

Onroerend goed

Om welke bedragen het gaat is niet bekendgemaakt. Ook andere details - zoals de locatie van het chalet - wil de opsporingsdienst niet kwijt. Justitie en de FIOD verdenken de man ervan dat hij het criminele geld witwaste door het te investeren in onroerend goed, waaronder woningen.

De man is niet opgepakt, laat een FIOD-woordvoerder weten. Wel loopt er een strafrechtelijk onderzoek tegen hem. Mogelijk wordt hij nog opgeroepen voor verhoor en in het later stadium van het onderzoek alsnog aangehouden.