Hij komt, hij komt: Sinterklaas heeft een megadruk weekend in de regio Haarlem

Het is een grote vraag: hoe doet hij het allemaal? Het belooft een megadruk weekend te worden voor Sinterklaas die natuurlijk ook onze regio bezoekt. Zo komt hij zaterdag al in Heemstede en Bennebroek aan en op zondag zijn er intochten in Zandvoort en Haarlem. Bezoek je een van de intochten? Doe dan een regenjas aan, er is namelijk een grote kans op regen.

Foto: Sinterklaas in Haarlem - Michael van der Putten/NH Media

Hoe hij het ook voor elkaar krijgt: al tijdens de landelijke intocht in Gorinchem zal de Sint met zijn gevolg als de wiedeweerga richting Heemstede trekken. Daar komt hij rond 11.00 uur per boot aan in de haven. Burgemeester Astrid Nienhuis ontvangt Sinterklaas, daarna volgt een bonte optocht via de Postlaan naar de winkelstraat. Ondertussen houdt de kindervriend een pauze bij de dorpspomp op de Raadhuisstraat, waar je hem kan ontmoeten. Wegen afgezet Houd er rekening mee dat de wegen langs de route van de intocht zijn afgezet. Bekijk voor meer details de website van de gemeente. De verwachting is dat Sint-Nicolaas rond 13.15 uur klaar klaar is in Heemstede. Een moment van rust heeft hij niet. In het volgende dorp staan de kinderen alweer klaar. In Haarlem geven borden al aan waar de verkeershinder zal zijn. Tekst gaat door onder de foto.

Foto: Parkeerverbod intocht sinterklaas Koudenhorn - NH Media / Rob Wtenweerde

Want de goedheiligman kan de kinderen in Bennebroek natuurlijk niet overslaan. Het bonte gezelschap komt daar via de Ringvaart rond 13.00 uur aan. Ze meren aan ter hoogte van de Jacob van Heemskerklaan en tegen 13.45 uur start de rijtoer langs onder andere de De Ruyterlaan en de Bennebroekerlaan. Op de Zwarteweg verwelkomt locoburgemeester Henk Wijkhuizen de Sint rond 14.30 uur. Daarna ontvangt het dorp Sinterklaas en zijn pietermannen in Het Trefpunt aan de Akonietenplein. Tussen 15.15 uur en 17.00 uur is daar een feestmiddag voor de kinderen. Op de foto in Overveen Rust wordt Sinterklaas vervolgens niet gegund en een welverdiende borrel al helemaal niet. Ook in Overveen en Bloemendaal willen de kinderen hem welkom heten. In het winkelcentrum van Overveen wordt hij rond 15.00 uur officieel ontvangen door waarnemend burgemeester Ankie Broekers-Knol. Maar dat is niet alles: kinderen kunnen aansluitend op de foto met de Sint. Strand van Zandvoort Na een nachtje slapen staan op zondag Zandvoort en Haarlem op het programma. Sinterklaas bgint in het visserdorp, waar hij rond 11.00 uur met de boot op het strand ter hoogte van het Badhuisplein arriveert. Net als andere jaren is de goedheiligman in Zandvoort aanwezig op zijn eigen Sintfestival. Hier kunnen kinderen de kindervriend een handje geven en door het hele dorp worden er spelletjes georganiseerd. Let wel op: hier zijn kosten aan verbonden. Kaartjes in de voorverkoop kosten 2 euro, kaartjes op de dag zelf zijn 4 euro. Check voor meer informatie de website van de gemeente. Zo'n mooie dag als vorig jaar zal het niet worden. Er is 90 procent kans op regen en het wordt zo'n dertien graden. Tekst gaat door onder de foto.

Foto: Sinterklaas in Haarlem - Michael van der Putten/NH Media