De Peiling: ik vier altijd Sinterklaas!

Dit weekend komt Sinterklaas aan in Nederland en het lijkt er op dat de goedheiligman nog steeds heel welkom is. Hoe is dat bij jou thuis? Zijn de cadeaus al gekocht, de surprises bedacht en de gedichten al bijna geschreven? Hoe vieren jullie het sinterklaasfeest? En hoe ging dat vroeger? Heeft de Kerstman het bij jou gewonnen van de Sint? Of vier jij altijd Sinterklaas?

Het Sinterklaasjournaal bestaat al 22 jaar, maar haalde nog nooit zoveel kijkers als dit jaar. Bijna 2 miljoen mensen volgen het verhaal van het verdwenen boek van Sinterklaas, om in de stemming te komen voor de intocht van de Sint.

Uit onderzoek van DPG Media blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders dit jaar cadeautjes gaat kopen en dat doen we niet online, maar we gaan daarvoor gewoon naar een winkel in de stad of het dorp. Veel mensen zijn ook al een paar weken geleden begonnen met het kopen van cadeaus. Dat zijn vooral vrouwen, want mannen stellen het winkelen uit tot vlak voor 5 december.

Prijsstijgingen

Uit het onderzoek blijkt ook dat er zorgen zijn om de prijsstijgingen van cadeaus en lekkernijen die bij het feest horen. Ruim 40 procent van de mensen geeft dit jaar minder uit dan voorgaande jaren.

Wij willen graag van je weten of jij de cadeaus al in huis hebt. En vieren jullie thuis het sinterklaasfeest met surprises en gedichten? Of hebben jullie een eigen manier bedacht. Is het sinterklaasfeest nog steeds hét feest, of is de lol er een beetje vanaf gegaan toen de kinderen uit huis gingen?