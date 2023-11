MediaMarkt Beverwijk gaat deze week al open

De Mediamarkt in Beverwijk gaat woensdag al open. Tijd om te restylen was er niet, het gebouw aan de Parallelweg oogt nog heel erg groen en blauw. Dat zijn de kleuren van BCC, de vorige eigenaar. De haastige opening heeft alles te maken met Black Friday twee dagen later.

Nog maar kort geleden werd bekend dat MediaMarkt zeven winkels overnam van het failliete BCC, ook de winkel in Beverwijk. November en december zijn de piekmaanden van de mediaketen, dus is er geen tijd uitgetrokken voor een verbouwing. Het koopseizoen begint immers vrijdag al met Black Friday.

Foto: Nog groenblauw van kleur opent MediaMarkt Beverwijk filiaal voor Black Friday-gekte - NH Nieuws / Loïs Iglesias

Logistieke planning Het vergde een aardige logistieke planning, want in een kleine twee weken moest het pand 'klantproof' zijn. Een hele operatie volgens Wijnand Simons, woordvoerder van MediaMarkt. "Je moet de winkels bevoorraad hebben, je personeel moet 'ready' zijn en er moeten nieuwe ICT-systemen worden aangelegd." Het hele pand pand van BCC-logo's ontdoen is dan ook niet mogelijk, legt Simons uit. "De winkel zal herkenbaar zijn als MediaMarkt, al zullen er ook nog elementen te zien zijn van de vorige winkel. In de loop van komend jaar wordt de winkel volledig ingericht in de 'look & feel' van MediaMarkt. Dit zal geleidelijk gebeuren, zonder de winkel te sluiten."

"De winkel zal herkenbaar zijn als MediaMarkt, al zullen er ook nog elementen te zien zijn van de vorige winkel" Wijnand Simons

Parkeergelegenheid Een minpunt aan het pand is de beperkte parkeergelegenheid om de ruim opgezette winkel heen. En dat is ook de MediaMarkt niet ontschoten. "Als we een nieuwe winkel zouden bouwen, zouden we hier inderdaad meer parkeerplaatsen proberen te realiseren", zegt Simons. "We gaan onderzoeken of we het aantal kunnen uitbreiden."

Personeel Niet alles in het pand zal nieuw zijn, want een aantal vertrouwde BCC-gezichten blijven in het pand werken, vertelt Erik, oud-filiaalmanager van de BCC. "Vanuit mijn eigen vestiging zijn er een stuk of zes personeelsleden overgegaan. De anderen hebben allemaal een andere baan gevonden en sommigen zijn naar de MediaMarkt in Heerhugowaard gegaan. Iedereen is gelukkig weer op zijn pootjes terecht gekomen."

"Vanuit mijn eigen vestiging zijn er een stuk of zes personeelsleden overgegaan" Erik, oud-filiaalmanager BCC

Black Friday-storm Hoewel het complete MediaMarkt-team woensdag voor het eerst met elkaar aan de bak gaat, lijken ze niet bang voor de verwachtte Black Friday storm. "Kom maar op!", zeggen twee personeelsleden in koor. "Wij staan hier met 35 man, we zijn er klaar voor."