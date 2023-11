Icoonpanelen van Simon Koopman krijgen bij verwoeste kerk in Oekraïne een tweede leven

Twee flinke panelen van Simon Koopman verhuizen binnenkort via speciaal transport naar Oekraïne. De 76-jarige icoonschilder uit Venhuizen schenkt de werken aan een door de oorlog volledig verwoeste kerk, in de buurt van Kiev. "Ze zijn er dolblij mee. Daar hebben ze niets meer."

Koopman schildert al tientallen jaren iconen en geeft ook cursussen. Iconen zijn religieuze beelden die hun oorsprong hebben in de vroegchristelijke en Byzantijnse wereld. Eén van de cursisten is Tatiana Malysheva, die aan het begin van de oorlog samen met haar drie kinderen naar Nederland vluchtte. "Ze kwam hier ook schilderen en was verbaasd dat hier ook iconen worden geschilderd. In Oost-Europa gebeurt dat veel meer. Tijdens het schilderen hangt er een tedere rust in het atelier en dan komt ze helemaal tot rust."

Iedere week op haar vrije dag, sluit ze aan bij de andere cursisten. "Ik kijk er echt naar uit. Het is fijn ook andere mensen te ontmoeten", zegt ze.

Kerk compleet verwoest

Van Tatiana hoorde Koopman het verhaal over de kerk St. Dmytro Sulugunsky in Kodaky, zo'n 30 kilometer van Kiev vandaan. "Die kerk was zo verwoest dat hij niet meer te redden viel. Hij wordt nu herbouwd, de fundering is inmiddels gestort." Er vlakbij is nu een tijdelijke noodkerk.