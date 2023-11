Hulpdiensten rukken uit voor ongeval basisschool in Zwaag, leerlingen en docenten geëvacueerd

De brandweer is vanmorgen uitgerukt voor een brand in een van de lokalen van een basisschool aan de Meetketting in Zwaag. Docenten en leerlingen moesten de school verlaten vanwege vrijgekomen rook.

"Er zou iets aan de hand zijn met een accu, die is gaan roken", vertelt hij tegen NH. De leerlingen en docenten zijn tijdelijk opgevangen in een naastgelegen gebouw.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is er vanmorgen rond 10.00 uur een ongeluk gebeurd met een accu. Het zou gaan om een school binnen kindcentrum Socrates.



De hulpdiensten rukten groots uit. "Dat was vooral voor de zekerheid", aldus de woordvoerder. "Er was rookontwikkeling en de ambulance is ter plaatse om eventuele klachten te controleren."

Of leerlingen en docenten last hebben ondervonden van de rook is nog niet duidelijk. "Daar heb ik momenteel geen zicht op", vertelt de woordvoerder.