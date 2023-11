Bijna 15.000 bruggen en viaducten in Noord-Holland toe aan vervanging

Een kleine 15.000 bruggen en viaducten in onze provincie zijn aan vervanging toe. Deze zijn gebouwd in de vorige eeuw en moeten binnen nu en 75 jaar worden vervangen. Om die klus te klaren, wil de provincie goed samenwerken met gemeenten, waterschappen en het Rijk.

Zo'n 14.500 bruggen en viaducten in Noord-Holland moeten tussen nu en het einde van de eeuw worden vervangen. Het gaat om een groot aantal grotere beweegbare bruggen, vaste bruggen en viaducten, en om meer dan 10.000 kleinere fiets-, wandel- en verkeersbruggen verspreid over verschillende gemeenten.

"Iedere brug of viaduct speelt, groot of klein, een belangrijke rol in de manier waarop de Noord-Hollanders zich kunnen verplaatsen"

Het is van essentieel belang dat bruggen en viaducten in goede staat zijn in onze provincie, vertelt Jeroen Olthof, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. "Iedere brug of viaduct speelt, groot of klein, een belangrijke rol in de manier waarop de Noord-Hollanders zich kunnen verplaatsen en de woningen, bedrijven en andere voorzieningen bereikbaar blijven."

Goed samenwerken

Olthof zou de komende jaren voor de vervanging en renovatie graag goede samenwerking zien tussen gemeenten, waterschappen, de provincie en het Rijk. "Zo kunnen we op zoek naar slimmere manieren die ervoor zorgen dat we kosten, grondstoffen en menskracht efficiënter inzetten." Hij is bang dat de uitvoeringskracht een probleem wordt als ieder voor zich blijft vervangen en renoveren en er steeds brug voor brug gekeken wordt.

De provincie wil ook onderzoeken of op een andere manier bouwen een oplossing kan zijn. Olthof: "Op dit moment is vrijwel iedere brug in Noord-Holland uniek en anders opgebouwd. Als we met elkaar gaan kijken hoe we de basis van bruggen kunnen standaardiseren, kunnen we voor minder geld en met minder mensen, een groot resultaat bereiken."