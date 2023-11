Vandaag lekker droog, maar een natte sinterklaasintocht in het verschiet

Vandaag blijft het veelal droog en kunnen we zelfs wat zon verwachten. De goedheiligman moet het morgen echter wel ontgelden. Tijdens zijn intocht kunnen we rekenen op nog meer regen.

Net als gisteren ziet het er vandaag weer 'niet slecht' uit, aldus NH-weerman Jan Visser. De hele provincie genoot vanmorgen van een zeldzaam droge ochtend, alleen aan de kust valt wat regen. "Er zijn wat wolkenvelden, maar hier en daar breekt het wolkendek ook wat open", vertelt Visser.

Eventuele buien kunnen niet helemaal worden uitgesloten. Hier en daar kan plaatselijk nog wat lichte regen vallen. "Niet veel", benadrukt de weerman. "Het grootste deel van de ochtend en ook vanmiddag is droog, met ook vanmiddag wat zon." De temperatuur komt uit op 8 tot 9 graden en de wind waait matig uit het zuiden tot zuidwesten.

Natte intocht

Vanavond en de komende nacht zien we opklaringen boven de provincie. Aan zee kan nog een enkele bui vallen en mist ontstaan. Het wordt een stuk kouder: zo'n 2 tot 3 graden.

Zaterdagochtend neemt de bewolking toe en gaat het weer regenen. Met name zaterdagmiddag moeten we het ontgelden: Sinterklaas komt dan aan in een regenachtige provincie. "Volop regen", aldus Visser.

Waterkoud

Warm wordt het morgen ook niet. De weerman waarschuwt voor waterkou, 's middags wordt het hooguit 8 tot 9 graden, 's avonds wordt het een paar graden warmer. De wind is morgen matig tot vrij krachtig uit het zuidoosten tot zuiden. Aan de kust krachtig tot hard met windkracht zes tot zeven.

Morgenavond lijkt niet alleen wat minder koud te worden, het wordt ook droog. Zondag komt er ook weer zachte lucht in onze provincie, en wordt het zo'n 13 graden. Met die zachte lucht komen ook de buien terug, afgewisseld met zon en flink wat wind.

De wind draait dan naar het zuidwesten en is aan zee hard met windkracht zeven. Boven land waait het vrij krachtig.

Rustiger en droger

Na het weekend is het weer als vanouds weer wisselvallig. "Daarna wordt het weer een paar dagen wat rustiger, wat droger ook", aldus Visser. "En de temperatuur zakt dan weer een aantal graden."

Aan het einde van de week gaat de temperatuur weer omhoog en neemt de kans op regen weer toe.