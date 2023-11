Schaapherder Marijke ontmoette de koning: "Aandacht voor blauwtongvirus heel fijn"

Schaapherder Marijke Dirkson uit Burgerbrug kon vandaag terugkijken op een enerverende week. Dirkson ontmoette de koning om te vertellen over de impact van het blauwtongvirus op haar schapenkudde. Tegen NH Radio vertelt ze vanmorgen hoe die koninklijke ontmoeting verliep.

Foto: Herder Marijke Dirkson in Hoorn - NH / Michiel Baas

De ontmoeting met het staatshoofd was een welkome afwisseling voor de herder, die sinds september heeft moeten dealen met de heftige gevolgen van het blauwtongvirus. "Het is een rare tijd. Ik moet wel zeggen: het begint wat rustiger te worden." Dirkson vertelt dat er inmiddels in Nederland 43.000 schapen dood zijn gegaan als gevolg van het virus. Het virus sloeg met name toe onder texelaars: een schapenras afkomstig van het gelijknamige eiland. "Het is een enorm cijfer. En als ik naar mijn bedrijf kijk, dan komen we er goed vanaf. Maar dat denken is ook al niet prettig, want dat betekent dat je er elke dag mee leeft." Bijzondere ontmoeting Alleen kommer en kwel was het gelukkig niet, de afgelopen tijd. Dirkson werd gisteren uitgenodigd bij een Zuid-Hollands bedrijf, waar de koning ook aanwezig was. Dirkson: "Die hebben heel goed geluisterd naar de sector, zo van: 'wat speelt er nou, wat is er nodig?'. Ja, het blijft toch een beetje bijzonder om de koning te zien."

Een beetje gek vond ze het ook. "Dat je iemand ziet die bekend is, dat je denkt: oeh, die heb ik weleens gezien op tv." Omdat de herder toch graag iets wilde zeggen, had ze voor de zekerheid wat reminders op haar hand geschreven. Die gingen over de gevolgen van het blauwtongvirus voor haar bedrijf, maar ook de extreme weersomstandigheden en de wolf in Nederland. Onder de indruk "Ik was toch wel onder de indruk, ook wel van de setting. Zo van die mannen in pak, chauffeurs en breedgeschouderde lijfwachten en zo. Ja, dat hoort er allemaal bij." Dirkson was vooral heel blij met de aandacht voor de problemen in haar sector. "Als je dan merkt dat vanuit de koning en de ministers zoveel aandacht is, dat vond ik heel mooi."

Ondanks de verliezen binnen Dirksons schapenkudde zijn er inmiddels ook schapen hersteld. De verliezen om haar heen zijn echter rampzalig. "Ik sprak gisteren iemand en die is 700 schapen kwijt. Ja, wat doe je dan?" Nog niet vanaf Vorige week leek de rust terug te keren binnen het bedrijf van Dirkson, maar dinsdag bleek een schaap toch ziek te zijn. "Maar we hebben ook wel dagen gehad dat er tien zieke dieren tegelijk binnenkwamen. Zeker als het dan weer wat warmer was geweest. Je ziet: het wordt weer kouder en dat maakt dat de knut-activiteit lager is. Het lijkt wat af te zakken, maar we zijn er gewoon nog niet vanaf." Helaas hebben Dirksons schapen geen antistoffen. Een vaccin zou de oplossing zijn, maar dat is nog niet ontwikkeld. De herder is daarom bezorgd om het voorjaar, wanneer het weer warmer wordt en de knutten dus actiever worden.

Knutten De belangrijkste besmettingsroute van het blauwtongvirus zijn knutten: kleine mugjes van zo'n een tot vier millimeter groot. Ze zuigen bloed om hun eitjes te ontwikkelen, vooral bij zoogdieren. Knutten kunnen ziektes overbrengen op herkauwers of paarden, naast het blauwtongvirus geldt dat ook voor het Schmallenbergvirus, akabanevirus, Afrikaanse-paardenpestvirus en het equine encephalosevirus.