Kringloopwinkel in de ban van schilderij: "Het ziet er op het eerste oog geloofwaardig uit"

De Kringloper in Naarden wordt overladen met telefoontjes en in de winkel hoor je het geroezemoes van klanten over een - mogelijk - kostbaar schilderij. Maar gaat het daadwerkelijk om een bijzonder stuk, of is het een replica?

Omdat er met enige regelmaat spullen worden binnengebracht met waarde, organiseert De Kringloper al twintig jaar een veiling. De mooiste en kostbaarste stukken worden een jaar lang verzameld en vervolgens komt er een taxateur van het programma Tussen Kunst en Kitsch om te beoordelen of de stukken inderdaad van waarde zijn. Zo worden serviezen en schilderijen getaxeerd, zodat er een schatting of prijsindicatie kan worden gemaakt.

De Kringloper is namelijk een leer- werkbedrijf van Tomingroep, waar mensen met een achtergrond een kans krijgen weer deel uit te maken van de samenleving. "Er belandt nog wel eens iets in een container", vertelt bedrijfsleider Mariette Hoeve. "Of iets verdwijnt in het bakje van vijftig cent, wat eigenlijk heel veel waard is."

"Ik wist gelijk: áls dit een origineel schilderij van Chaïm Soutine is, dan is dat heel veel geld waard"

Op de achterkant van het schilderij zat een notitie: een bon waarop staat dat het schilderij verkocht is voor 8.500 gulden aan een anoniem persoon, in 1948 in Breda. En dat het gaat om een Soutine uit 1937. Het briefje kan natuurlijk nagemaakt zijn, maar het ziet er op het eerste oog geloofwaardig uit.

Directeur Ivo Korte is vervolgens ingelicht, die van een andere taxateur te horen kreeg dat hij alert moet zijn wanneer het schilderij gemaakt, en vervolgens verkocht is. Dit zou namelijk een signaal kunnen zijn dat het om roofkunst gaat.

Recent kwam taxateur Rob Mulders langs en die stuitte op een bijzonder stuk. "Ik wist gelijk: áls dit een origineel schilderij van Chaïm Soutine is, dan is dat heel veel geld waard." Het stuk is door dit vermoeden even uit de verzameling gehaald om meer duidelijkheid te krijgen.

Onderzoeken of het schilderij echt is, doet Tomingroep dan weer niet niet. "Het gaat sowieso maanden duren om te achterhalen of het om kunstroof gaat, en als je wil weten of een schilderij echt is, kost dat tienduizenden euro's", vertelt Mariette in de winkel. Daar heeft de kringloopwinkel simpelweg het budget niet voor.

Echt of nep?

Op de vraag wat er met het schilderij gaat gebeuren als het inderdaad een Soutine blijkt te zijn en hij is ooit geroofd, is Ivo heel duidelijk. "Dan is het dus niet van ons, en moeten we op zoek naar de rechthebbende eigenaar. Dat zal niet eenvoudig zijn, maar ook daar zijn experts voor.

Mocht het schilderij geen roofkunst zijn, maar wel een echte Soutine, dan wordt hij alsnog geveild. Waarschijnlijk wel volgend jaar pas."

Mariette zal er niet van opkijken als het een origineel stuk is. "Hij zag er erg goed uit. Echt indrukwekkend, goede kenmerken", vertelt ze triomfantelijk. Waar het schilderij op dit moment is, is geheim. Niet in De Kringloper en niet op het kantoor in ieder geval. Want in het meest gunstige scenario is dit schilderij dus tonnen waard.