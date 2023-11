Kan opgeknapt winkelcentrum een einde maken aan slecht imago Europaplein?

Het Heemskerkse Oosterwijk lijkt met een vernieuwd Europaplein eindelijk wat te kunnen vieren. Een opgeknapt winkelcentrum mét een nieuwe parkeergarage wordt vrijdagmiddag officieel geopend. De hamvraag is of dit een positieve impuls kan geven aan de wijk, die gebukt gaat onder drugsproblemen, vandalisme en criminaliteit?

Foto: Europaplein - Beeldbank Heemskerk - N. Rozemeijer

Na de oorlog groeide Heemskerk uit zijn voegen. Het oude tuindersdorp veranderde in een grote gemeente met veel vinexwijken. Het Europaplein en omgeving is typisch zo'n buurt dat naar de maatstaven van de jaren zestig ruim is opgezet, met hoge flats en een winkelgalerij. John Thuis (78) is met zijn slijterij een winkelier van het eerste uur, al meer dan vijf decennia is hij gevestigd aan het Europaplein. In 1967 begon zijn familie de onderneming. Vanuit Haarlem kwam hij met z'n broer en ouders om een familiebedrijf te starten in Heemskerk en sindsdien is hij altijd gebleven. Hij kent het plein als geen ander en zag hoe het karakter van het winkelcentrum in de loop der tijd veranderd is. Eind jaren '60 leek het allemaal nog rozengeur en maneschijn. Kijk hier naar zijn verhaal:

Slijter John Thuis over hoe het Europaplein door de loop der tijd veranderde van aanzicht - NH Nieuws

De slijter heeft heel wat winkels zien vertrekken in zijn buurtje. "Vroeger hadden we hier een modezaak, die is weg, we hadden een juwelier, die is weg. Nu staan er vier nieuw gebouwde winkelpanden opnieuw leeg, die eigenlijk al gevuld hadden moeten zijn", zegt hij. Er is niet alleen leegstand op het Europaplein. Voor eerste hulp bij een verwilderde haarbos is er op korte afstand een ruime keuze. Maar liefst drie kapperszaken kent het plein. Volgens slijter Thuis is de balans dus een beetje zoek. "Het ontbreekt nog aan een slager, een kaaswinkel en een tijdschriftenwinkel. Dan heb je meer aanbod voor de klanten."

Dealerparadijs De winkeliers van het Europaplein spreken allemaal over het imagoprobleem van haar wijk. Recent gaat Oosterwijk gebukt onder vandalisme, drugsoverlast en criminaliteit en noemden omwonenden het eerder tegenover NH zelfs "een dealerparadijs." In de zomer lanceerde de gemeente een plan van aanpak om de problemen te lijf te gaan.

Lees ook IJmond Problemen in 'dealerparadijs' Oosterwijk hebben een hardere aanpak nodig

Volgens slijter Thuis zijn de problemen onder controle en gaat het inmiddels beter, maar hij zag wel degelijk hoe de ooit zo levendige buurt jarenlang verloederde. Kijk hier naar zijn reactie:

Slijter John Thuis zag "agressieve mensen en drugsgebruik op het Europaplein" - NH Nieuws

Thuis ziet de toekomst ondanks alles zonnig in. "Ik vermoed dat het over vijf jaar beter zal zijn. De winkels die in het vernieuwde winkelcentrum zijn begonnen, draaien dan volop." Toch zal er dan wel een ondernemer zijn die het Europaplein heeft verlaten. De Slijterij van Thuis slijt na 57 jaar trouwe dienst zijn laatste jaren. Thuis gaat met pensioen. Zooitje Mensen op straat zeggen lijken ondertussen vooral blij met het vernieuwde winkelcentrum. Zo zegt Heemskerker John Fijen: "Het ziet er nu moderner en frisser uit. Het is in ieder geval praktisch dat er meer opties zijn om te parkeren met de nieuwe parkeergarage." Een vrouw die de boodschappen doet is juist minder enthousiast. "Ik woon in de flat tegenover het Europaplein maar ik kan nergens mijn auto kwijt. De nieuwe parkeergarage is alleen voor klanten van de supermarkt. Het is hier nog steeds een zooitje want men is nog volop bezig met bouwwerkzaamheden." Het valt inderdaad op dat er nog veel werklui bezig zijn rondom het Europaplein. Er wordt onder andere door stratenmakers van Van Dijk keihard gewerkt, zo vlak voor het feest van vrijdag om de komst van de parkeergarage en het vernieuwde winkelcentrum te vieren. De stratenmaker moet er hard aan trekken om op tijd klaar te zijn: