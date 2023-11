Treinverkeer bij Schagen ligt stil: eindelijk tijd om overwoekerde bunker te onderzoeken

De afgelopen jaren stond een kleine Duitse bunker uit de Tweede Wereldoorlog, vlakbij station Schagen, verscholen onder een deken van bramenstruiken te wachten op de vergetelheid. Normaal razen er treinen langs en is de betonnen constructie onbenaderbaar. Maar nu er gewerkt wordt aan het spoor tussen Den Helder en Heerhugowaard, ontstond de kans om de bunker eens goed te onderzoeken.

Treinverkeer stil, eindelijk tijd om overwoekerde bunker te onderzoeken - NH Nieuws

"Dit is een kleine bunker die de Duitsers 'Tobruk' noemen. Een mitrailleurstelling vanwaar vliegtuigen of manschappen beschoten konden worden", legt Niekjan Grooff van het Regionaal Museum 1940-1945 in Schagen uit. "In en om de stad stonden wel 100 bunkers, er zijn er nog maar weinig over." ProRail is op het traject tussen Den Helder en Heerhugowaard bezig met een grote opknapbeurt van het spoor. Het treinverkeer ligt daarom compleet stil, ook bij station Schagen. Een mooie gelegenheid om de overwoekerde bunker eens onder handen te nemen en goed te bekijken. "We gaan eerst alles snoeien en daarna nog kijken of we met de metaaldetector nog iets kunnen vinden", vertelt René Hoenselaar, die zich gespecialiseerd heeft in het zoeken met een detector. "De kans is klein hier maar als je het niet probeert..." Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Treinverkeer stil, eindelijk tijd om overwoekerde bunker te onderzoeken - Matthijs Gemmink/NH Nieuws

"Nu de bramenstruiken weg zijn en de bunker in volle glorie te zien is, moet ik zeggen dat ik dit type nog nooit heb gezien", zegt Niekjan Grooff. "De standaard Tobruk is wel een veelvoorkomend bunkertype, maar dit is dan toch weer afwijkend." René Hoenselaar vult daarop aan: "Ik heb er mijn twijfels bij of dit een Tobruk-bunker is. Meestal is de ring iets kleiner en hier zat een toegang. Maar we gaan het uitzoeken".

"Bijna alle andere bunkers zijn gesloopt" Niekjan Grooff, Regionaal Museum 1940-1945