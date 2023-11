Man voortvluchtig na gewelddadige woningoverval Cruquius, bewoner gewond

Een Marktplaats-deal in Cruquius is vanavond uitgemond in een woningoverval. Dat gebeurde rond 19.15 in een huis aan de Bennebroekerdijk. Bij de overval is geweld gebruikt, waarbij de bewoner gewond is geraakt.

De verwondingen vallen mee, zegt een politiewoordvoerder tegen NH Nieuws. "Het slachtoffer is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis."

Eén van de twee verdachten is inmiddels aangehouden, bevestigt de politie. Naar verluidt gebeurde dat in de woning waar de overval had plaatsgevonden, omdat die verdachte bij de overval zelf ook gewond was geraakt. Daardoor zou hij niet in staat zijn geweest te vluchten. De politie kan die lezing op dit moment niet bevestigen.

Een tweede verdachte maakte zich wel snel uit de voeten, en is nog altijd voortvluchtig, aldus de politie. De politie zoekt hem op de grond en vanuit de lucht, met een politiehelikopter. Via Burgernet wordt opgeroepen naar hem uit te kijken, maar hem niet zelf te benaderen.

Signalement

Het gaat om een man met een donkere huidskleur van ongever 1,80 meter lang. Hij is slank gebouwd en heeft kort krullend haar. Hij droeg een donkere capuchontrui en een zwart-wit geblokt T-shirt.

Mogelijk is hij bij het geweld in de woning een schoen verloren, want volgens de melding draagt hij er nog maar één. Of er bij de overval iets is buitgemaakt, is niet bekend.