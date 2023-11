Twee medewerkers van gemeente Schagen raken gewond na huisbezoek

Burgemeester Marjan van Kampen reageert geschokt op de aanval: “Ik ben boos, verdrietig en teleurgesteld. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet leuk vinden als ze worden gecontroleerd, maar om dan geweld te gebruiken. Dat is onacceptabel.”

Nog veel onduidelijk

Het is niet duidelijk waarom de man overging tot geweld. “Dat dit zo uit de hand heeft kunnen lopen, had niemand gedacht. Ik merk dat mensen makkelijker dan vroeger over gaan tot geweld. Dat is een kwalijke zaak. Zeker als dit tegen mensen is die hun werk doen,” zegt burgemeester Van Kampen-Nouwen.

De gemeente laat via een persbericht weten dat er voor directe collega’s en medewerkers van de gemeente ondersteuning is geregeld.