Vrienden Shokri uit Syrië en Ivan uit Oekraïne blij met actie voor War Child

Kussengevechten op het schoolplein en in pyjama naar school. Het is een ongebruikelijke dag op basisschool De Stap in Landsmeer. De kinderen voeren actie voor War Child, die hulp biedt aan kinderen in oorlogsgebieden. Voor vrienden Shokri uit Syrië en Ivan uit Oekraïne is de dag nog specialer: ze weten hoe het is om als kind een oorlog mee te maken. Ze voelen zich gesteund door hun klasgenoten.