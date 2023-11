Boswachter slaat alarm na verdrinkingsdood Schotse hooglander: "Hou je hond onder controle"

Vorige week zaterdag is een Schotse hooglander verdronken die op de vlucht ging voor een loslopende hond die achter hem aan was gegaan. Dat gebeurde bij de Nieuwe Meer in het Amsterdamse Bos. Boswachter Claudia Plaisier ziet dat het steeds drukker is in het Amsterdamse bos en dat het aantal incidenten met honden hierdoor toeneemt.

Schotse hooglander - NH Nieuws

Op papier deed het baasje van de hond niks verkeerd. De hond liep los in een gebied waar dat mocht. De Schotse Hooglanders stonden zoals altijd rustig in een wei aan de andere kant van de sloot. Maar voor deze Sint Bernhard was die sloot geen obstakel. De hond zwom door de sloot naar de kudde toe en opende de aanval op één Hooglander. Rond 09.30 uur ziet een hardloper de loslopende sint-bernard achter de hooglander aangaan. Na een aantal minuten rennen en vechten sprong de koe de Nieuwe Meer in. De hond bleef zelfs in het water doorgaan met de aanval waardoor de koe steeds verder van de kant geraakte. Uiteindelijk ging de hooglander kopje onder en kwam niet meer boven.

Aanlijnplicht én appel De aanlijnplicht in het Amsterdamse bos geldt al tien jaar. Onlangs heeft de boswachterij nieuwe borden geplaatst, flyers uitgedeeld en spreken ze actief bezoekers aan op hun gedrag. Toch gaat het niet altijd goed ziet boswachter Claudia: "Nu er in de stad steeds minder losloopplekken zijn komen mensen naar het bos en denken dan dat het hier overal mag".

Foto: Snapshot Video 199454 (00:11)

Los van de aanlijnplicht zien boswachters nog een belangrijk element in de preventie van dit soort incidenten: "Veel mensen hebben hun hond onvoldoende onder controle. Loslaten is dan, zelfs in losloopgebied, niet wenselijk". Ook baasjes in het bos onderstrepen dit: "Je moet altijd in staat zijn om de hond terug te roepen, als dat niet kan dan moet je 'm bij je houden" zegt een hondeneigenaar.

In dit geval was het een gebrek aan appel dat de hooglander fataal werd. Zo'n grote escalatie als deze komt niet vaak voor maar het aantal incidenten met honden stijgt volgens de boswachter door algemene drukte in het bos: "Honden rennen achter ruiters te paard aan, ze gaan achter hardlopers aan of liggen met elkaar in de clinch."

Netjes gemeld In dit geval was het baasje niet in staat om de hond terug te roepen en te stoppen. De boswachter benadrukt dat mensen verantwoordelijk zijn voor het gedrag van de hond. "Wat er gebeurde, is een natuurlijk gedrag van een hond, het zijn immers jachtdieren, maar dat iemand geen appel kan doen op zijn hond kan niet." Boswachter Claudia zegt dat het baasje na het incident juist heeft gehandeld: "De meneer is netjes naar de boswinkel gekomen en heeft het verhaal verteld. Hij was duidelijk aangeslagen." Ondanks dat het hele team van de boswachterij dit incident enorm betreurt roepen ze bezoekers op om zich altijd te melden. "Aan de hand van dit soort meldingen en incidenten hebben we een beter beeld van wat er speelt in het bos en hoe we daarmee om moeten gaan" De boswachterij gaat naar aanleiding van dit incident het hondenbeleid herzien.

Lees ook Schotse hooglander verdronken in Nieuwe Meer na aanval van loslopende hond