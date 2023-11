Met een druk op de knop heb je een nieuw veld met LED-licht in sporthal Elzenhagen

De nieuwe sporthal Elzenhagen Zuid, in Noord, is vandaag officieel geopend. Bijzonder is de vloer van de hal, waarvan de lijnen bestaan uit LED-verlichting. De wirwar van gekleurde lijnen op de vloer is hier verleden tijd. Met één druk op de knop wordt de juiste belijning voor elke sport zichtbaar. "Uniek in Nederland."

Duurzaam is het dus ook. Precies wat wethouder Sport en Bewegen Sofyan Mbarki wil. "We kijken hoe we met innovatie de sport een nieuwe impuls kunnen geven", zegt hij. "Niet alleen om mensen meer te laten sporten, maar we willen ook toekomstbestendige sportvoorzieningen neerzetten in de stad."

"De vloer bestaat uit glasplaten", let De Kruijf verder uit. Eronder liggen LED-strips en eroverheen ligt een 'coating' dat de sportvloer wat stroever maakt. "Daarom is het ook geschikt voor topsport. Een oude zaal wordt op den duur glad. Dat heeft deze niet."

"Nu zie je nog niets", zegt Dennis de Kruijf, voorman sporthallen bij de gemeente, maar drukt hij op een knopje op een tablet, "dan zie je hier het zaalvoetbalveld." Ook andere sportvelden laat hij zien: een basketbal-, handbal- en badmintonveld. Van die laatste passen er negen door de hele zaal. Bijzonder, want er bestaat volgens De Kruijf alleen een kleinere gymzaal in Nederland met LED-strips, maar dit formaat: "dat is uniek."

De hal wordt al sinds oktober gebruikt en de handbalsters van VOC hadden de primeur op 7 oktober, toen ze de vloer hebben ingewijd met een overwinning. De jonge sporters die vandaag gebruik maken van de zaal zijn enthousiast. Een basketballer vindt het veel prettiger sporten dan in een zaal met vaste lijnen op de vloer. "Die vervagen soms, dus dan weet je niet wanneer iemand uit staat. Dat zorgt voor conflicten." Een meisje in het basketbalveld laat weten er ook blij mee te zijn. "Al die kleuren door elkaar zijn verwarrend, dit niet."

Mbarki is het eens dat de kleuren door elkaar verwarrend kunnen zijn. "Ik ben zelf een zaalsporter en de grootste discussies ontstaan vaak in het spel. Hanteren we de blauwe of gele lijnen?" Ook is een voordeel volgens de wethouder dat er meer rust ontstaat in de zaal. "We willen ook een toegankelijke sporthal bieden voor mensen die een mentale of lichamelijke uitdaging hebben. Dat doe je ook met een overzichtelijk speelveld."

Of alle sportzalen er zo uit gaan zien in Amsterdam? "De toekomst zal het uitwijzen", zegt De Kruijf. "Ik denk wel dat andere sporthallen in Nederland en Europa wel willen kijken hoe dit werkt."