Speciaalbier met een speciale boodschap: "Onze Peter zal nooit worden vergeten"

Een ander bier moet je alleen op donderdag drinken als je een stempel wil krijgen. En als je het bier van Brouwerij Kees drinkt, krijg je alleen een stempel als er ook daadwerkelijk een Kees in het café te vinden is. Dit jaar bestaat het brandweercorps van Wervershoof 200 jaar. "Als je het bier van Brouwerij Bluswater drinkt, terwijl er een (ex-)lid van het corps van Wervershoof in het café zit, moet je hem trakteren", zegt Joost.

Veel soorten en smaken dus, maar het meest in het oog springende biertje is toch Blonde Blije Peekie. Het bier waarvan Joost wilde dat het nooit was verschenen. Het is namelijk een ode aan Peter van der Velde, zijn zwager die in 2021 overleed aan darmkanker. "In het begin zat hij ook in de zaak, maar het was toch niks voor hem", vertelt Joost. De vrouw van Peter, Paulien, haar zus Antoinet en Joost zetten de zaak met zijn drieën voort. En vonden dat ze 'iets' moesten doen na zijn overlijden, dus bedacht Joost een biertje ter ere van Peter, genaamd Blonde Blije Peekie.

'Vier het leven!'

Het bier is een eigen recept en dus uniek te noemen. Het is alleen verkrijgbaar in Hèt Café, op de tap. Het logo is door Joost zelf gemaakt. 'Vier het leven', valt er te lezen op het etiket. "Door dit bier wordt Peter in leven gehouden in ons café. We zijn allemaal maar passanten op deze wereld, dus je moet het leven zo mooi mogelijk maken. Vier het leven! Je leeft maar één keer. Er is dit jaar al bijna 3.000 liter van gedronken. Het loopt dus als een tierelier en is het favoriete bier in het café."