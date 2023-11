Van droom naar werkelijkheid: Ingo verruilt Wieringer Frietkraam voor Zweeds avontuur

Op een doodlopend weggetje in het kleine dorp Westerland runt Ingo Halfweeg al een aantal jaar de Wieringer Frietkraam. Puntzakken met zelfgemaakte robuuste frieten rollen daar als warme broodjes over de toonbank en ook de kroketten en loempia's van eigen recept zijn een grote hit. Toch zet Ingo zijn goedlopende toko te koop om een nieuw avontuur aan te gaan in Zweden.

De patat wordt gemaakt van aardappels van het ras Agria die vlakbij zijn frietkraam aan de Noorderkerkweg in Westerland groeien. Een echte succesformule kan je het wel noemen, want inmiddels weten veel mensen zijn toch wel afgelegen friettent te vinden.

Ingo Halfweeg uit Westerland heeft in zijn leven al verschillende banen gehad. Zo was hij kok bij een restaurant, vrachtwagenchauffeur en verblijdt hij nu al een jaar of vier Wieringers en toeristen met veel lekkers in zijn Wieringer Frietkraam. Vooral zijn zelfgemaakte friet valt erg in de smaak.

"Het is daar lekker rustig. Het wordt hier in Nederland al gekker en al hectischer. Voor mijn eigen gezondheid vind ik het beter om weg te gaan", vertelt de patatbakker achter zijn frituurpan.

In Zweden hoopt Ingo een minder stressvol bestaan op te kunnen bouwen. "Ik zit al vanaf mijn veertiende in de horeca. De horeca is een compleet gekkenhuis. Dat is het elke dag weer. Ik wilde het de laatste tien jaar wat rustiger aan gaan doen", legt hij uit.

Potentiële koper

Over een jaar hoopt Halfweeg helemaal over te zijn en daarom heeft hij zijn frietkraam nu ook officieel te koop gezet. "We hebben al een potentiële koper", vertelt hij. Als de tent verkocht is kan Ingo definitief die kant op, maar hij zal de bed & breakfast wel grotendeels in zijn eentje op moeten zetten. Zijn vrouw blijft namelijk voorlopig nog in Nederland wonen. "Die heeft nog haar eigen kapperszaak", vertelt Ingo.

Toch mag dat de pret niet drukken en kijkt Ingo met veel plezier uit naar zijn volgende avontuur in Zweden. "Heerlijk rustig."