Broeder, Opperdoezer Ronde en krentenmik: dit was de West-Friese eetweek

Een hele week lang dompelden de West-Friese redacties van NH en WEEFF zich in al het lekkers dat onze regio te bieden heeft. Tijdens de themaweek 'Eten wat de pot skaft!' doken we op allerlei verschillende manieren in de West-Friese keuken. En dat gaf verrassende inzichten.

Foto: Broeder - Aangeleverd

Bestaat er wel zoiets als een West-Friese keuken? Het was de vraag waarmee we onder de noemer 'Eten wat de pot skaft!' de West-Friese eetweek openden. Om te laten zien hoe veelzijdig deze regio is op culinair gebeid. Want zeg zelf: wat is er niet in West-Friesland? Een rondgang langs onze panelleden liet zien dat er nog wel degelijk lokaal wordt gegeten. Als voorbeelden werden de Enkhuizer Jodekoek, de Opperdoezer Ronde en de West-Friese krentenmik genoemd. De koks Cees Neefjes en Thijs Dekker - die beiden een boek uitbrachten over de West-Friese keuken - duidden deze op treffende wijze. "Deze regio mag best iets meer trots op haar eigen keuken zijn", vindt Cees. Het duo was ook te zien in een uitgebreide video van WEEFF, waarin werd gekookt met louter lokale producten.

Ook was er de door NH en WEEFF in het leven geroepen Nationale Broederdag, om het West-Friese gerecht nog eens in de schijnwerpers te zetten. We spraken met Brenda en Franciska twee échte broederfans. "Als ik het maak, staat mijn halve familie op de stoep. Dan moet ik er twee maken", vertelde Franciska vrolijk. We spraken ook zanger gitarist Johan Keeman, die een liedje schreef over de broeder van zijn schoonmoeder. "Zij maakt de allerlekkerste." Gezien alle enthousiaste reacties is de broeder nog altijd springlevend in West-Friesland.

De ode van Johan Keeman aan broeder - NH Nieuws