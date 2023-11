Gemeente Zaanstad betaalt deel zorgverzekering voor minima

Wethouder René Tuijn vertelt dat er Zaankanters zijn die moeite hebben om elke maand de eindjes aan elkaar te knopen. Voor hen kan het betalen van de zorgverzekering een zware last zijn.

"Die last willen we als gemeente wat verlichten met een collectieve zorgverzekering. We willen het inwoners zo makkelijk mogelijk maken om informatie te krijgen en een keuze te maken. Daarom zetten we in op goede voorlichting en waar nodig hulp bij een overstap. Samen met Gezond Verzekerd organiseren we informatiebijeenkomsten door heel Zaanstad en ook adviseren zij Zaankanters telefonisch en online”, aldus de wethouder.

Advies

Binnen de collectieve zorgverzekering van de gemeente is er keuze uit zes pakketten bij twee verschillende zorgverzekeraars: Univé en Zilveren Kruis. Het gaat om een basisverzekering en verschillende aanvullende verzekeringen. Gezond Verzekerd is een onafhankelijke organisatie en geeft gratis advies over welke verzekering het beste bij bewoners past en het voordeligst is.

Het is niet de eerste keer dat de gemeente Zaanstad met een collectieve zorgverzekering komt. Wel is de gemeente dit jaar voor het eerst een samenwerking aangegaan met Gezond Verzekerd. "Inwoners vinden het lastig om een verzekering te kiezen en om eventueel een overstap te maken", vertelt woordvoerder Bibi Bleekemolen. "Gezond Verzekerd organiseert daarom bijeenkomsten in de stad, om mensen te helpen met het maken van een keuze."

Voorwaarden

De stad is op de hoogte van het aantal Zaankanters met een uitkering, maar omdat de stad de hulp ook biedt aan mensen met een laag inkomen, is het niet duidelijk hoeveel mensen er daadwerkelijk gebruik van zullen maken.

Inwoners komen in aanmerking voor de collectieve zorgverzekering als ze aan de algemene voorwaarden en inkomensgrenzen voldoen. Deze informatie is te vinden op de website van de gemeente.