Noord-Hollandse maffiapraktijken in Duitsland: 7 mannen opgepakt voor 23 plofkraken

Bij een grootschalige politieactie in Nederland en Duitsland, zijn vanmorgen zeven Noord-Hollanders en één Rotterdammer van hun bed gelicht. Ze worden verdacht van het opblazen van minimaal 23 geldautomaten net over de grens in Duitsland. Als bende zouden ze één miljoen euro cash geld hebben buitgemaakt.

Foto: Plofkraak 2 - Polizei Osnabrück

Justitie en politie in Osnabrück gaven zojuist een persconferentie over de grote, internationale actie in samenwerking met politie Noord-Holland. Zo'n 26 gebouwen zijn gisteren doorzocht, waaronder 22 in Noord-Holland. In Amstelveen bijvoorbeeld werd explosieven gevonden in een flat. Na die inval moesten geschokte buurtbewoners hun huis uit. Op andere plekken zegt de politie 100.000 euro aan contant geld, juwelen en horloges te hebben gevonden. In Duitsland zijn vier autoverhuurbedrijven doorzocht. De bedrijven zelf worden niet verdacht van betrokkenheid, maar zouden wel zijn gebruikt om vluchtauto's te huren. 'Noord-Hollandse maffia' Acht Noord-Hollanders van 19 tot 27 jaar uit Alkmaar, Amstelveen, Amsterdam, Haarlem, Heerhugowaard en een Rotterdammer (19) zitten vast. Ingewijden zeggen dat ze gisteren in de vroege morgen door een arrestatieteam van bed zijn gelicht. Deze bende, zo noemt de Duitse officier van justitie het, wordt verantwoordelijk gehouden voor minstens 23 plofkraken. Omdat steeds meer geldautomaten in Nederland of goed beveiligd zijn, zouden ze over de grens zijn gegaan Volgens de Duitse autoriteiten had de groep een structuur 'van een maffiaorganisatie' met mannen die verschillende taken op zich namen zoals springstof maken en de snelle auto's besturen. Bekijk de reportage uit de Amstelveense wijk gisteren, tekst loopt daaronder door.

Urenlang werd er onderzoek gedaan naar mogelijke explosieven in de flatwoning - NH Nieuws

De eerste plofkraak waar ze van worden verdacht was in augustus 2021 in Osnabrück, de meest recente afgelopen januari in Duisburg. De schade, niet alleen de buit, maar ook vernielingen aan gebouwen, bedraagt meer dan 5,5 miljoen euro. Een vrouw (23) uit Haarlem zou de buit hebben witgewassen. Met deze arrestaties zegt de officier van Duitsland 'een aanval te hebben gepleegd op de structuur van de organisatie'. Maar er zijn ook nog leden van de vermeende bende die vrij rondlopen. Ook de regionale veiligheidsminister Daniela Behrens sprak tijdens de persconferentie van namiddag. En richtte haar woorden vooral op de verdachten die nog niet zijn opgepakt. "We hebben jullie in het vizier en accepteren het niet.” Alle mannen zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

Foto: Plofkraak 1 - Polizei Osnabrück