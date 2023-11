Overmars geschorst na melding van 3,5 jaar lang grensoverschrijdend gedrag

Marc Overmars is een jaar lang geschorst bij de KNVB en daaraan verbonden organisaties. Dat heeft Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) bepaald. Een vrouwelijke medewerker van de kantoororganisatie van Ajax deed melding van jarenlang grensoverschrijdend gedrag, waarna een onderzoek is gestart.

Overmars erkende tegenover de ISR dat er sprake was van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar verklaarde dat er sprake was van 'wederkerigheid en vrijwilligheid''. De ISR spreekt dat tegen, omdat de meldster er met een vertrouwenspersoon over heeft gepraat en daarnaast aan de bel trok bij een collega.

"Veruit het grootste deel van die berichten van beklaagde aan de meldster is seksueel getint en bevat eenzijdig zeer expliciet materiaal (tekst en foto’s)", staat er in de uitspraak . "Het gedrag van beklaagde naar meldster beslaat een periode van ruim 3,5 jaar en heeft grote impact op de meldster gehad. (…) Meldster heeft zich, mede als gevolg van de bestaande afhankelijkheidsrelatie, niet bij machte gevoeld om andere stappen te zetten die zouden hebben kunnen leiden tot een einde van het onwenselijke gedrag. "

"Van beklaagde had verwacht mogen worden, dat hij zich bewust was geweest van de voorbeeldfunctie "

Volgens de ISR heeft Overmars zich gedurende langere tijd schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag en meerdere keren in strijd gehandeld met het reglement. "Van beklaagde had, gelet op zijn functie en feitelijk leidinggevende binnen de organisatie verwacht mogen worden, dat hij zich bewust was geweest van de voorbeeldfunctie die hij had en dat hij zich van dergelijk gedrag had onthouden, ook wanneer hij meende dat het geschiedde op basis wederkerigheid en vrijwilligheid."

Overmars vertrok februari vorig jaar bij Ajax en ging later aan de slag bij Royal Antwerp FC. De schorsing heeft geen gevolgen voor die baan in België.