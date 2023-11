Gloednieuwe jongerenhangplek Eemnes nog niet geopend, maar wel al gesloopt en beklad

De gloednieuwe hangplek voor jongeren in Eemnes is nog niet eens officieel geopend, maar ziet er door vandalisme nu al gehavend uit. Het huisje met zonnepanelen en wifi is in november geplaatst, ver buiten het dorp. Hoewel het er dus nu al niet meer zo fraai uitziet, zou het wel de bedoeling moeten zijn dat de plek binnenkort feestelijk geopend wordt.

Foto: Vandalisme bij de JOP - Pieter Witte

Om de overlast van hangjongeren in het centrum van Eemnes aan te pakken, heeft de jeugdraad van Eemnes dit jaar haar achterban geraadpleegd voor een nieuwe ontmoetingsplek. Uit dit beraad bleek dat de Ten Veenweg Zuid de favoriete plek was. Het idee was dat daar niemand last heeft van elkaar en de jongeren hun eigen gang zouden kunnen gaan. Dat is gebleken. Luxe onderkomen Ruim twee weken geleden is het huisje daadwerkelijk geplaatst. Zonnepanelen op het dak moeten stroom genereren om er je telefoon op te kunnen laden en het nieuwe jongerenhuisje heeft zelfs wifi. Hoe bestendig de zaak was zou nog moeten nog blijken, maar wat door sommigen al gevreesd werd, komt nu uit: het huisje is aangepakt door vandalen. En dat terwijl wethouders René ten Have en Mirjam Havinga, samen met leden van de Jeugdraad, binnenkort de feestelijke opening zouden verzorgen. Tekst gaat door onder de foto.

Foto: Ontplofte prullenbak bij de JOP - Pieter Witte

Er ligt behoorlijk wat rommel op de grond maar wat meer in het oog springt is dat de banken van de hangplek zijn beklad met graffiti. En het informatiebord dat naast de hangplek staat, biedt geen informatie meer maar kleurt zwart. Een treurig dieptepunt is dat de vorige week geplaatste prullenbak, waar expliciet om is gevraagd, is ontploft. De vernielingen bij de hangplek zijn extra wrang, omdat het juist de verwachting was dat met de nieuwe hangplek vandalisme in Eemnes zelf zou verminderen.