Jaar schorsing voor Marc Overmars vanwege grensoverschrijdend gedrag in Ajax-periode

Marc Overmars heeft een straf gekregen voor het grensoverschrijdende gedrag waar hij schuldig aan was in zijn tijd bij Ajax. Het Instituut Sportrechtspraak heeft dit vandaag besloten. Daar komt ook nog een voorwaardelijke schorsing van een jaar bij, met een proeftijd van twee jaar.

Het IRS concludeert dat Overmars zich in zijn periode bij Ajax schuldig heeft gemaakt aan een aantal zaken. In zijn tijd als directeur voetbalzaken bij de Amsterdamse voetbalclub heeft hij onder andere dickpicks verstuurd naar vrouwelijke collega's. Volgens het IRS heeft hij zich niet gehouden aan de regel dat hij zich 'onthoudt van seksuele intimiteiten via welke communicatiemiddelen dan ook' en het reglement Seksuele Intimidatie dus heeft overtreden.

De uitspraak houdt in dat Overmars een jaar lang niet mag werken bij de KNVB of bij organisaties die bij de KNVB aangesloten zijn. Dat betekent dat hij zijn werkzaamheden in België gewoon kan voortzetten. Momenteel is Overmars technisch directeur bij Royal Antwerp. Daar ging hij enkele weken na zijn ontslag bij Ajax aan het werk.

"Van Overmars had, gelet op zijn functie als statutair bestuurder en feitelijk leidinggevende binnen de organisatie van Ajax, verwacht mogen worden dat hij zich bewust was geweest van de voorbeeldfunctie die hij had en dat hij zich van dergelijk gedrag had onthouden, ook wanneer hij meende dat het geschiedde op basis van wederkerigheid en vrijwilligheid", zo valt te lezen in de uitspraak van het ISR.