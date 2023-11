GGD heeft het liever niet meer, maar voorlopig geen houtstookverbod in 't Gooi

Het jaargetijde om bij de kachel te zitten, is weer aangebroken. Dat mensen dit soms bij de houtkachel doen, is in 't Gooi rond deze maanden wel te ruiken. De geproduceerde houtrook levert in onze regio veel overlast en gezondheidsklachten op bij omwonenden.

Dit blijkt uit de signalen die regelmatig bij de GGD binnenkomen. Onlangs heeft de gemeente Utrecht nog tot een compleet houtstookverbod besloten maar een rondje langs de velden in 't Gooi levert op dat gemeenten hier niet bezig zijn om ook zo'n verbod te overwegen.

Niet verbieden

In Blaricum, Eemnes en Laren is de lokale politiek zich wel bewust van mogelijke overlast van rook en fijnstof door houtstook. Met name in de herfst- en winterperiodes en helemaal als het windstil of mistig is, nemen de klachten over rookoverlast toe maar tot een verbod komt het niet.

De woordvoerder van de gemeenten geeft aan dat met andere partijen, zoals bijvoorbeeld de GGD, na wordt gedacht over signalering van en adviezen over houtstook. Daarnaast doet de gemeente veel aan informatievoorziening via gemeentelijke bladen en op internet.

Landelijke onduidelijkheid

Ook bij de gemeente Huizen speelt een houtstookverbod niet, laat de woordvoerder weten. Wel verstrekt de gemeente, net als in de BEL-gemeenten, informatie over het stoken van hout en de gevolgen daarvan voor milieu en gezondheid. Verder laat de gemeente nog weten dat door het ontbreken van duidelijke landelijke regels waarop gehandhaafd kan worden het voor de gemeente erg lastig is om tegen houtrookoverlast op te kunnen treden.

Maar wanneer kun je eigenlijk hinder door het verbranden van hout melden? Dan moet er eerst sprake zijn van langdurige overlast van de rook. Daarnaast moet de rook en de daarmee gepaard gaande overlast specifiek toe te wijzen zijn aan de houtkachel, of het vuur, dat de rook en andere ellende veroorzaakt.

Tot slot moet er duidelijk last zijn van 'geurhinder' die voornamelijk in huis te ruiken is: de tuin of het balkon tellen in dit geval niet mee. Wel moet de klagende partij eerst de overlast in 'onderlinge sfeer' bespreken, voordat je een officiële melding kunt doen.

Roet in het eten

Een verbod instellen voor houtkachels is niet haalbaar. Volgens de gemeente Huizen geeft de huidige wetgeving nog niet voldoende basis om houtkachels bij mensen thuis te verbieden. De eigenaar van de kachel is wel verplicht om ervoor te zorgen dat de houtkachel geen hinder veroorzaakt.

Houtrook is niet gezond: de bekendste uitstoot is natuurlijk roet en fijnstof maar ook een hoop chemicaliën komen vrij bij de verbranding van hout. Daarom vindt de Gooise GGD dat houtvuur eigenlijk helemaal vermeden zou moet worden.