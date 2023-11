Bestuurder vlucht na politiecontrole, laat auto achter

Een bestuurder is er vannacht in IJmuiden vandoor gegaan nadat de politie hem staande probeerde te houden voor een controle. Van hem ontbreekt ieder spoor.

De politie hield de bestuurder vannacht rond 2.00 uur tegen voor wat vermoedelijk een reguliere politiecontrole was. Daarop gaf hij gas. De politie vond de auto bij het IJmuidense Pleiadenplantsoen, de bestuurder was in geen velden of wegen te bekennen.

Een woordvoerder van de politie vertelt tegen NH dat de eigenaar van de auto is geïnformeerd. Maar of de bestuurder en de eigenaar van de auto dezelfde persoon zijn, is nu nog onduidelijk. "Dat blijft in het midden, maar we hebben de eigenaar gevraagd of hij de auto op wil halen."

Drie overtredingen

Nadat de politie de verlaten auto aantrof is er naar de bestuurder gezocht, maar tevergeefs.

Mocht de bestuurder worden gevonden, dan kan hij sowieso rekenen op een aantal prenten. In zijn vlucht maakte hij drie overtredingen, aldus de woordvoerder. "Het negeren van een stopteken, rijden over een fietspad en een snelheidsovertreding."