Rapper Murda krijgt toch geen straf voor nummers over wiet

De Nederlands-Turkse rapper Murda krijgt in Turkije toch geen celstraf voor het rappen over cannabis. Hij werd eerder veroordeeld tot vier jaar en twee maanden cel, maar ging in hoger beroep.

Volgens verschillende media, waaronder RTL Boulevard, is de Amsterdammer in dat hoger beroep in Istanbul vrijgesproken. Zij manager heeft laten weten dat de rapper 'hartstikke blij' is.

Het ging bijvoorbeeld om een zin uit zijn nummer Eh Baba, dat in het Turks is gerapt, kan vertaald worden naar het Nederlands als: "Ik draaide wiet, stak het op en het schudde me op." De rapper werd in 2021 aangehouden bij de luchthaven van Istanbul. Hij zat toen een korte tijd vast en kreeg in april 2022 te horen dat hij veroordeeld was.