Zangeres Djoeke heeft nog geen plaat, maar is wel dé ontdekking van Popronde 2023

Ze heeft nog geen plaat uit of song op Spotify, maar toch is de Amsterdamse zangeres Djoeke een van dé zangtalenten van dit moment. Tijdens Popronde 2023 raakte ze het publiek met haar emotionele popsongs. Inspiratie haalt ze bijvoorbeeld uit Franse chansons. "Toen ik chansons ging zingen gaf me dat heel veel plezier en vrijheid."

"Die chansons zijn lyrisch, groots en melodieus. Ik heb een voorliefde voor Piaf omdat die zo'n lekker vibrato heeft", vertelt Djoeke met een stralend gezicht "Toen ik dat ging doen voelde ik een soort vrijheid en dat was heel fijn." Inmiddels is Djoeke een vaste gast op de Paris Panache avonden in Club Dauphine.

In Club Dauphine in Amsterdam hervond Djoeke het plezier om weer op te treden voor publiek. Een jaar geleden werd ze gevraagd om te zingen op een Franse avond in de club. Op deze avond, Paris Panache, zong Djoeke onder andere liedjes van Edith Piaf.

De zangeres schreef liedjes die over haar onzekerheid en kwetsbaarheid gaan, bijvoorbeeld het nummer Father's Daughter, waarin ze haar eigen onzekerheid vergelijkt met die van haar vader. "In die periode was ik bang dat er niks terecht zou komen van mijn dromen om ooit had om als zangeres te stralen op een podium", vertelt Djoeke. "Mijn vader zingt opera, maar werd ook altijd gehinderd door podiumvrees en onzekerheid, terwijl hij wel het talent had."

Toen de Dooxs stopte, volgde een lange periode waarin Djoeke niet meer optrad. Ze gaf les en schreef aan nieuw materiaal. "In het begin had ik behoefte aan rust, toen kwam corona nog tussendoor en daarna zag ik er tegenop om het podium weer op te gaan", vertelt Djoeke.

Djoeke Boomsma, zoals ze voluit heet, studeerde in 2017 af aan het conservatorium Rotterdam. In die periode trad ze ook al veel op met haar electronicaduo Dooxs en stond ze op festivals als Metropolis en Eurosonic.

De nummers die ze tijdens Popronde bracht gaan het meest in de richting van zangeres Lana de Rey. "Dat is ook een held van mij. Hoe ze met een soort nonchalance prachtige dingen doet", zegt Djoeke.

Zangeres Djoeke is met haar prachtige, dramatische stemgeluid en mysterieuze verschijning een van de ontdekkingen van rondtrekkend festival Popronde. Niet voor niets mag ze optreden tijdens het eindfeest van het festival, op zaterdag 25 november in de Amsterdamse Melkweg.

Djoeke Boomsma, de naam zegt het al, heeft roots in Friesland. Ze groeide op in een dorpje in de buurt van Leeuwarden, waar haar familie een antiekzaak had. "Als kind speelden we altijd tussen de oude spullen, dat was heel leuk", vertelt Djoeke "Waarschijnlijk heb ik daar mijn voorliefde voor vintage kleding ook vandaan. Het past gewoon beter bij me dan moderne kleren."

Hoewel ze opgroeide in Friesland spreekt ze de taal niet. Wel heeft ze ooit op de middelbare school meegedaan met een songfestival en daar een liedje van Ilse de Lange in het Fries gedaan. "Ilse zingt dan I still cry when I remember you en dat werd dan: myn ferdriet is dêre as ik tink oan dei". Als ze dat ene zinnetje zingt klinkt het heel ontroerend, maar Djoeke laat dat uitstapje liever achter zich.

Eerste plaat

Ze werkt momenteel hard aan haar eerste plaat die misschien wel volgende jaar uit komt. "Ik wil daar nog niet te veel over zeggen. We zien het wel", zegt Djoeke met een glimlach op haar gezicht. "Nu treed ik op met een toetsenist, maar het lijkt me ook mooi om met een orkest te werken. En ooit hoop ik dat ze bellen of ik de song voor de nieuwe James Bond wil maken. Dat zou mooi zijn."

Djoeke treedt 18 november op in Club Dauphine in Amsterdam en op zaterdag 25 november staat ze op op het eindfeest van de Popronde in de Melkweg in Amsterdam.