Veel groter tekort bij FC Volendam dan verwacht: dik drie miljoen euro verlies

FC Volendam heeft het boekjaar 2022/'23 afgesloten met een verlies van ruim drie miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers die de club heeft gepresenteerd. Het tekort is veel groter dan bij de geruchtmakende informatieavond in maart van dit jaar. Toen ging het om een bedrag van tussen de 1,2 miljoen en 2 miljoen euro op een begroting van tien miljoen euro.

Op de informatieavond in De Jozef botste voorzitter Jan Smit openlijk met de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Jaap Veerman. De laatste waarschuwde toen al dat het tekort zou oplopen als FC Volendam zich zou handhaven in de eredivisie. In dat geval zouden er bonussen en premies worden uitgekeerd, waardoor het door het bestuur gepresenteerde tekort van 1,2 miljoen in de ogen van Veerman te rooskleurig was. Hij noemde destijds een bedrag van rond de 2 miljoen euro.

Nu blijkt dat zelfs te laag geschat. Onder druk van de uitspraken van Veerman liet Smit zich die avond ontvallen dat hij persoonlijk garant zou staan voor 1,2 miljoen euro in het geval Volendam dieper in de rode cijfers zou duiken.

Lage score

Enige reden tot zorg is wel de score die de KNVB heeft gegeven voor de jaarcijfers van FC Volendam. De KNVB heeft de club FRS (financial rating score) van 6 gegeven. Daarmee beoordeelt de voetbalbond de financiële gezondheid van clubs met een score van tussen de 0 en 40 punten. Clubs die minder dan vijftien punten scoren, moeten een financieel herstelplan aan de KNVB tonen. In dit geval geldt dus dat FC Volendam een plan moet schrijven.

