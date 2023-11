Naardense kringloop haalt op laatste moment topstuk van veiling, mogelijk roofkunst

De Naardense kringloopwinkel trekt een verdacht schilderij terug van haar veiling. Het gaat om een schilderij van vermoedelijk de Joods-Franse schilder Chaïm Soutine. Het schilderij was het absolute topstuk, maar blijkt mogelijk roofkunst.

Het topstuk van de veiling was het schilderij 'Vrouw met kind', vermoedelijk van de Joods-Franse kunstschilder Chaïm Soutine. Dat werk zou enkele tonnen op kunnen leveren, als het daadwerkelijk van Soutine blijkt.

De koper neemt immers een gokje: de kringloopwinkel heeft geen budget om het werk te laten taxeren en op echtheid te controleren.

Mogelijk roofkunst

De kringloopwinkel heeft het schilderij toch teruggetrokken, nadat er door een specialist van negentiende- en twintigste-eeuwse kunst op is gewezen dat het mogelijk gaat om roofkunst. Dat is mede vanwege het feit dat het schilderij vlak na de oorlog nog is verhandeld.

De Tomingroep - het bedrijf boven de kringloopwinkel - wil nu eerst verder onderzoek doen voordat het schilderij überhaupt weer op de markt komt.

Eerdere veilingen

De kringloopwinkel veilt wel vaker gevonden kunstschatten. Het gaat om spullen die door mensen naar de kringloopwinkel gebracht zijn en na kort onderzoek in de winkel mogelijk wat waard blijken. Eerder werd er al een een schilderij van mogelijk Piet Mondriaan ontdekt en later geveild.

Nu wordt onder meer een Chinese porseleinen vaas uit ongeveer 1610 geveild en gaan er designmeubelen, schilderijen en zilverwerk onder de hamer.