Geen Zwarte Pieten bij Sinterklaasintochten in Medemblik, protesten van de baan

De gemeente Medemblik heeft geen concrete signalen ontvangen van actiegroep Kick Out Zwarte Piet, over mogelijke demonstraties aankomend weekend. Na gesprekken met de gemeente lijkt de kou uit de lucht, en worden er geen protesten verwacht bij de Sinterklaasintochten.

De gemeente Medemblik heeft meerdere gesprekken gevoerd met Kick Out Zwarte Piet. Het lijkt erop dat de kou tussen de twee partijen uit de lucht is, met de aankondiging dat er bij de elf intochten in de gemeente geen Zwarte Pieten meer zijn.

"Het beeld van alle Sinterklaascomités in Medemblik is nu compleet", stelt een woordvoerder. "Alle comités hebben vermeld dat ze gebruikmaken van roetveegpieten. Bij één comité loopt ook een kleurpiet mee, die goud is."

'Noodzakelijke acties'

De actiegroep stuurde begin deze maand een brief naar de gemeente, waarin ze aankondigden te protesteren bij de Sinterklaasintochten in de gemeente als 'noodzakelijke acties' uitblijven. "Medemblik is één van de laatste plekken waar Zwarte Piet nog gedoogd wordt", zo valt er te lezen.

Daarbij kreeg de gemeente een 'dringende oproep' om tijdens het herdenkingsjaar van het slavernijverleden hét verschil te maken. Dit zou volgens Kick Out Zwarte Piet niet met 'mooie woorden of stilte', maar met beleid aangepakt moeten worden. Als er geen toezegging gedaan zou worden of tastbare verandering merkbaar was, was Kick Out Zwarte Piet van plan om te gaan demonstreren.

Roetveeg- of kleurpieten

In een reactie op vragen naar aanleiding van de brief zegt de gemeente zich niet te herkennen in het beeld dat geschetst wordt over de rol van Zwarte Piet bij de Sinterklaasintochten. "We hebben elf intochten in onze gemeente en die hebben in de afgelopen jaren een verandering doorgemaakt", lichtte een woordvoerder van burgemeester Michiel Pijl toe. "Dit verloopt niet overal op dezelfde en in hetzelfde tempo. Maar bijna alle comités hebben gemeld volledig te werken met roetveeg- of kleurpieten."

Kick Out Zwarte Piet heeft niet gereageerd op toenadering van NH/WEEFF, maar volgens de gemeente zijn er op dit moment geen concrete signalen dat er geprotesteerd gaat worden. "Op basis van de huidige feiten en omstandigheden is het niet nodig om aanvullende maatregelen te treffen."