De Peiling: het publiek moet bepalen wie naar het Eurovisiesongfestival gaat

Hoewel het nog maanden duurt voordat het Eurovisiesongfestival plaatsvindt, hebben een aantal landen al bekendgemaakt wie ze volgend jaar naar het zangfestijn sturen. Rondom de Nederlandse inzending is het nog aardig stil. Zou het Nederlandse publiek zelf moeten kiezen wie ons land vertegenwoordigt op het songfestival? En wie zou jij dan graag zien? Dries Roelvink, Davina Michelle, Joost Klein of toch een onbekende artiest?

Johnny Logan, Ruth Jacott en Conchita Wurst. Vanavond staat ze in Amsterdam op het podium voor Het Grote Songfestivalfeest. Het echte Eurovisiesongfestival vindt pas in mei volgend jaar plaats, maar landen als België, Frankrijk en Griekenland hebben al bekendgemaakt wie ze die kant op sturen. Wie dat is voor Nederland, is nog onduidelijk. Het wordt een flinke klus voor de selectiecommissie, want er zijn meer dan 600 nummers ingezonden, een recordaantal.

Niet altijd zuiver en weinig podiumervaring

Onder andere Joost Klein, musicalactrice April Darby en YouTubers De Bankzitters hebben laten weten Nederland te willen vertegenwoordigen. Een selectiecommissie buigt zich de komende periode over de liedjes en bepaalt wie volgend jaar voor Nederland richting de Zweedse stad Malmö mag afreizen.

Dit jaar deden Mia Nicolai en Dion Cooper mee, zij kregen veel kritiek te verduren. Ze zongen niet altijd zuiver en hadden nog nooit samen op een podium gestaan. Sommige Nederlanders zouden daarom graag zelf willen stemmen op een artiest. In Italië en Zweden gebeurt dit al. Moet dat bij ons ook veranderd worden? En wie zou jij dan graag willen? Wolter Kroes, Suzan & Freek of toch een onbekende artiest?