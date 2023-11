Bergense leerlingen stellen scherpe vragen aan burgemeester in verkiezingsdebat

"Ik heb geen tijd meer voor mijzelf, hoe kan de druk nu al zo hoog zijn?" Leerlingen van de Adriaan Roland Holstschool in Bergen gingen deze week in debat met burgemeester Lars Voskuil over onderwerpen zoals de prestatiedruk op school en het telefoonverbod in de klas. Het debat werd in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen georganiseerd om de jongeren te stimuleren na te denken over maatschappelijke onderwerpen.

Hoewel de meeste middelbare scholieren nog niet mogen stemmen, hebben zij wel een duidelijke mening over onderwerpen zoals mentale gezondheid, klimaat en het verbod op mobieltjes in de klas. Dat is maar goed ook, vindt burgemeester Lars Voskuil. "Het is belangrijk dat jongeren nu al ervaren hoe ze nu én later invloed kunnen hebben op politieke en maatschappelijke onderwerpen."

Daarom werd op maandag een verkiezingsdebat georganiseerd in aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen op 22 november. Tijdens het debat gingen de middelbare scholieren in discussie met de burgemeester van Bergen en de wethouder van onderwijs Marco Wiesehahn-Vrijman.

Druk door schoolwerk

Het debat werd afgetrapt met een vraag over de jonge leeftijd waarop leerlingen een vakkenpakket moeten kiezen. Dat leidde al gauw tot discussies over de mentale gezondheid. De middelbare scholieren ervaren namelijk veel druk door de lange dagen op school en al het huiswerk dat erbij komt kijken. “Ik sta op, moet een uur fietsen en zit tot vier of vijf uur op school. Thuis moet ik tot tien uur ‘s avonds huiswerk maken en dan heb ik geen tijd meer voor mijzelf. Hoe kan die druk nu al zo hoog zijn”, vraagt een van de leerlingen zich af.

Ook het verbod op mobieltjes in de klas bleef niet onbesproken. Want op 1 januari volgend jaar gaat een wet in die telefoons verbied in klaslokalen. De Adriaan Roland Holstschool loopt al voor op deze wetgeving. Daar zijn ze sinds de herfstvakantie al niet meer welkom in de schoolgebouwen. "Ik snap waarom het in de les niet mag. Maar waarom niet in de pauze en tussenuren", wilde een van de scholieren weten.

Superveel talent

Wethouder Wiesehahn-Vrijman ziet voor sommige leerlingen wel een carrière in de politiek liggen. "Leren om respectvol en tegelijk scherp te debatteren is een kunst. Met die bril op zie ik hier vandaag superveel talent. Dat stemt mij heel hoopvol dat ook de volgende generatie politici straks in het debat overeind blijven."